Stresin ciltteki acı imzası! Suçiçeğinin geri dönüşü

Yoğun iş temposu, ailevi sorunlar ya da günlük yaşamın getirdiği stres, sadece ruhsal sağlığı değil, fiziksel sağlığı da derinden etkiledi. Bilimsel araştırmalar, stresin bağışıklık sistemini zayıflatarak, çocuklukta geçirilen suçiçeği virüsünün (Varisella Zoster) yıllar sonra yeniden aktif hale gelmesine ve zona hastalığına (herpes zoster) yol açabileceğini ortaya koydu.

Ağrılı döküntüler, yanma hissi ve bazı durumlarda kalıcı sinir ağrılarıyla kendini gösteren zona, erken müdahale edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Uluslararası uzmanlar, stres yönetiminin yalnızca zihinsel sağlık için değil, cilt ve genel sağlık için de kritik olduğunu vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: STRES VE ZONA BAĞLANTISI

Zona, Varisella Zoster virüsünün (VZV) sinir köklerinde latent (uykuda) halde beklemesi ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla aktif hale gelmesiyle ortaya çıktı.

The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir çalışma, stresin kortizol seviyelerini artırarak bağışıklık sistemini baskıladığını ve bu durumun VZV’nin yeniden aktive olma riskini yüzde 20 artırdığını gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı, İngiltere’deki University College London’dan immünolog Prof. Dr. Arne Akbar, “Stres, bağışıklık hücrelerinin virüse karşı savunma yeteneğini zayıflatıyor. Bu, özellikle 50 yaş üstü bireylerde zona riskini artırıyor” dedi.

Journal of Clinical Virology’de yayımlanan bir başka çalışma, zona vakalarının yüzde 30’unun stres, travma veya kronik yorgunluk gibi bağışıklık sistemini baskılayan faktörlerle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Zona, genellikle vücudun tek bir tarafında, sinir hattı boyunca kırmızı döküntüler ve kabarcıklarla kendini gösterdi. Ancak komplikasyonlar, özellikle yaşlılarda ciddi olabiliyor.

ABD’deki Mayo Clinic’ten nörolog Dr. Michael J. Polydefkis, “Zona sonrası postherpetik nevralji (PHN), yani kalıcı sinir ağrısı, hastaların yüzde 10-15’inde görülüyor. Erken antiviral tedavi, bu riski azaltabilir” dedi.

Zona aşısının koruyuculuğu da bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. The New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, Shingrix aşısının 50 yaş üstü bireylerde zona riskini yüzde 90’dan fazla azalttığını gösterdi. Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Tissa Wijeratne, “Zona aşısı, bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsün yeniden aktive olma olasılığını büyük ölçüde düşürüyor. Özellikle stresli yaşam tarzına sahip bireyler için bu aşı kritik” dedi.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ: STRESLE MÜCADELE VE ZONA ÖNLEME

Uluslararası uzmanlar, zona hastalığını önlemede stres yönetiminin ve bağışıklık sistemini destekleyici stratejilerin önemine vurgu yaptı. ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden psikoneuroimmünoloji uzmanı Dr. Janice Kiecolt-Glaser, stresin bağışıklık sistemini nasıl etkilediğini araştırıyor. Psychosomatic Medicine’de yayımlanan bir çalışmasında, kronik stresin T-hücre yanıtını zayıflatarak viral enfeksiyonlara karşı vücudu savunmasız bıraktığını belirtti. Dr. Kiecolt-Glaser, “Meditasyon, yoga ve düzenli egzersiz, kortizol seviyelerini düşürerek bağışıklığı destekliyor. Bu, zona gibi hastalıkların önlenmesinde etkili bir strateji” dedi.

İngiltere’deki King’s College London’dan dermatolog Dr. Anthony Bewley, stresin cilt sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Zona, stresin ciltteki somut bir yansımasıdır. Hastalar genellikle stresli bir dönemden sonra döküntülerle karşılaşıyor. Erken antiviral tedavi ve stres yönetimi, komplikasyonları önlemede kilit rol oynuyor” dedi.

British Journal of Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, mindfulness temelli stres azaltma tekniklerinin zona semptomlarını hafifletmede yüzde 25 etkili olduğunu gösterdi.

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden immünolog Dr. Martin Olivier, bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmenin önemini vurgulayarak, “C vitamini, çinko ve D vitamini, bağışıklık hücrelerinin fonksiyonunu destekler. Turunçgiller, kabuklu yemişler ve somon gibi gıdalar, zona riskini azaltmada yardımcı olabilir” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, D vitamini eksikliğinin zona riskini yüzde 15 artırdığını ortaya koydu.

ZONA HASTALIĞINI ÖNLEMEK İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, zona riskini azaltmak ve stresle başa çıkmak için şu adımları önerdi:

Stresi Yönetin: Meditasyon, yoga veya nefes egzersizleri gibi stres azaltıcı teknikler uygulayın.

Bağışıklığı Güçlendirin: C vitamini, çinko ve D vitamini açısından zengin gıdalar tüketin.

Zona Aşısı Olun: 50 yaş üstüyseniz, Shingrix aşısı hakkında doktorunuza danışın.

Erken Tedavi Arayın: Döküntü veya yanma hissi fark ederseniz, 72 saat içinde bir doktora başvurun.

Düzenli Uyuyun: Günde 7-8 saat uyku, bağışıklık sistemini destekler.

Egzersiz Yapın: Haftada 150 dakika orta yoğunluklu egzersiz, stres ve bağışıklık üzerinde olumlu etki sağlar.

STRESLE ZONA ARASINDAKİ KÖPRÜYÜ YIKIN

Zona hastalığı, stresin bağışıklık sistemi üzerindeki yıkıcı etkisinin somut bir göstergesi.

Çocuklukta geçirilen suçiçeği virüsü, yıllar sonra stresle yeniden sahneye çıkarak ağrılı ve rahatsız edici bir tablo oluşturdu. Ancak bilimsel gelişmeler, zona aşısından stres yönetimi tekniklerine kadar pek çok çözüm sundu. Uzmanlar, bilinçli yaşam tarzı değişiklikleri ve erken müdahalenin, bu hastalığın etkilerini büyük ölçüde azaltabileceğini vurguladı.