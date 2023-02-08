8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte stresle savaşan o besinler!

Stresinizi varsa bazı besinleri daha fazla tüketerek rahatlayabilir hatta huzurunuza huzur katabilirsiniz. İşte o stres gideren besinler…

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 11:34
Takip Et

Stresle savaşan o besinler!

İşte stresle savaşan o besinler!
+
Aa
-

Uzmanlar sağlıklı beslenirken stresten de korunabileceğinizi söylüyor. İşte o besinler…

Portakal

Yapılan araştırmalara göre stresli bir görev öncesi C vitamini alan bireylerde yüksek kan basıncı, kan basıncı ve kortizol (stres hormonu) düzeylerinin daha hızlı normale döndüğü görülmüştür. C vitamini içeriği yüksek olan portakal bağışıklık sisteminizi güçlendirirken; stres hormonlarının seviyesini de frenleyebilir.

Ispanak

Magnezyum deposu olan ıspanak stresin baş ağrısı, yorgunluk gibi etkilerini azaltıyor.

Yağlı balık

Kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız haftada en az iki kez yağlı balık tüketin.
Stresinizi kontrol altında tutmak için yağlı balıklarla arkadaş olun. Somon ve ton balığı gibi balıklarda bulunan Omega-3 yağ asitleri, stres hormonları artışını önlerken; kalp hastalığı, depresyon gibi duygudurum bozukluklarına karşı da korunmanıza yardımcı olabilir.

Siyah çay

Stres söz konusu olduğunda, kahve, kafein stres hormonlarını artırarak kan basıncını yükseltebilir. Siyah çay içmeniz stresli olaylardan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olabilir. İki ayrı grup üzerinde yapılan bir çalışmada 6 hafta boyunca ilk gruba başka bir içecek, ikinci gruba ise günde 4 bardak çay içirilmiş. 6 hafta sonunda iki grupta yer alan insanlar karşılaştırıldığında stresli durumlar söz konusu olduğunda çay içenlerin daha sakin hissettiği ve stresli durumlar sonrasında stres hormonu kortizol düzeylerinin düşük olduğu görülmüş. Antep fıstığıAntep fıstığı, yanı sıra diğer fındık ve tohumlar, sağlıklı yağlar için iyi kaynaklardır. Her gün bir avuç antep fıstığı, ceviz, badem gibi sağlıklı kuruyemişlerin tüketimi diyabet riskini azaltır, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve stresin etkilerini azaltır.

Badem

Badem içerdiği E ve B vitaminleriyle stres nöbetleri sırasında rahatlamanızı sağlarken bağışıklık sisteminizi de destekleyen iyi bir stres azaltıcı olabiliyor.

Avokado

Yüksek kan basıncı azaltmak için en iyi yollarından biri yeterli potasyum almak. Yarım avokado ya da bir orta boy muzda da fazlasıyla potasyum bulunuyor.

Karbonhidratlar

Kendinizi iyi hissetmek için daha yavaş sindirilen tam tahıllı kahvaltı gevrekleri, yulaf ezmesi gibi kompleks karbonhidratları seçin. Bu tür karbonhidratlar kan şekeri düzeyinizi korurken kendinizi de dengeli hissetmenizi sağlar. Tüm karbonhidratlar mutluluk kaynağı olan serotonin salgılamamızı sağlar.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
1
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
2
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
3
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
4
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
5
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
6
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
7
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.