Stromboli Yanardağı faaliyete geçti

Sicilya Adası'nda son günlerde volkanik aktivitelerin arttığı ve özellikle dün Etna'da lav ve kül püskürtmelerinin yoğunlaştığı belirtildi. Bu patlamaların ardından ülkenin güneyinde bulunan diğer aktif bir yanardağı olan Stromboli'de de volkanik patlamalar meydana geldiği ifade edildi.

Stromboli Adası'nda yer alan yanardağın dün kül ve bir miktar lav püskürmeye başladığı ve lav ile kaya parçalarının denize düştüğü kaydedildi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, Stromboli Yanardağı'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtildi. Bu nedenle Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı, Stromboli'deki yoğun volkanik aktivite sebebiyle alarm seviyesini "kırmızı"ya çıkardı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio'nun adada yaşayanların güvenliği için acil durum operasyon komitesini topladığı ve durumun sürekli izlendiği bildirildi. Öte yandan, dün Etna Yanardağı'ndan çıkan kül ve duman bulutunun hava ulaşımını olumsuz etkilediği ve Katanya kenti ile Fontanarossa Havalimanı'na küllerin ulaştığı belirtildi. Bu durum üzerine havalimanında tedbir amaçlı uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Etna Yanardağı'nın 3.300 metre, Stromboli Yanardağı'nın ise deniz seviyesinden 920 metre yükseklikte olduğu bilgisi verilirken, uzmanlar Etna ve Stromboli'nin benzer coğrafi bölgede bulunmalarına rağmen volkanik aktivitelerinin temelde farklı özellikler taşıdığını ve birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmadığını vurguluyor.