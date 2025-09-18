STSO’dan Sivas’a Yatırım Hamlesi

Toplantıya; OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Başkan Yardımcısı Ahmet Kurt, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, TAYSAD Temsilcisi Saffet Çakmak, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Murat Görür, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker katıldı. Ayrıca Ankara, Eskişehir ve Samsun'dan gelen orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretimi yapan firmalar ile birçok yatırımcı ve girişimci de hazır bulundu.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, yeni teşvik sistemiyle birlikte Sivas için belirlenen dört öncelikli sektörün şehrin kalkınma stratejisinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Alçı Sanayi: Sivas'ın sahip olduğu zengin rezervlerin sanayiye kazandırılmasıyla alçı ve türevleri üzerine büyük ölçekli yatırımların devam ettiğini belirten Özdemir, bu alandaki yatırımların Sivas'ı Türkiye'nin üretim üssü haline getireceğini ifade etti.

Optik Teknolojiler: Savunma sanayinde yaşanan gelişmelerle birlikte optik teknolojilerin stratejik öneme kavuştuğunu söyleyen Özdemir, ASELSAN SİVAS ile birlikte Sivas'ın bu alanda kümelenme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Demiryolu Sanayii: Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana demiryolu sektöründe öncü şehirlerden biri olan Sivas'ın, TURASAŞ ve Demirağ OSB'deki yatırımlarla yeniden yükselişe geçtiğini kaydetti.

Bağlantı Elemanları Üretimi: Otomotiv ve makine sanayisi ile doğrudan ilişkili bu alanın, Sivas sanayisinin çeşitlenmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

Özdemir, Yerel Kalkınma Hamlesi destekleri gündeme geldiğinde, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerekli adımları attıklarını vurgulayarak, "Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında belirlenen başlıklar doğrultusunda, nerelerle, kimlerle ve hangi kuruluşlarla irtibata geçmemiz gerektiğini belirledik. Bu kapsamda öncelikle BASDEC Başkanı Sayın Mustafa Hatipoğlu ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşerek, sektörün önde gelen temsilcilerini Sivas'ta yatırım yapacakları ortamla buluşturmayı amaçladık. Ardından TAYSAD ile de temaslar kurduk. Daha sonra Ankara'da, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Orhan Aydın ile bir araya gelerek ARUS ile görüşme gerçekleştirdik. Hem otomotiv, hem raylı sistemler, hem de savunma sanayi alanındaki kümelenmeleri inceledik."dedi.

Başkan Zeki Özdemir, Bursa, Marmara ve Ankara'da gerçekleştirdikleri temasların ardından sektör temsilcilerini Sivas'a davet ettiklerini hatırlatarak, "Bugün burada, hem bu süreci hızlandırmak hem de Sivas'ı yatırımcılar için cazip bir merkez hâline getirmek için bir aradayız. Sivas'ın geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Demirağ OSB'nin sunduğu fırsatları, Türkiye'nin önde gelen kümelenmeleri ve teknoloji firmalarıyla paylaşarak yatırım kapılarını aralıyoruz. Şehrimizin ekonomik ve sanayi gelişimi açısından olabilecek her şeyi talep etmekten imtina etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Ankara, Eskişehir ve Samsun'dan toplantıya katılan orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretimi yapan firmaların temsilcileri, Sivas'ın coğrafi konumu, sanayi altyapısı ve devlet destekleriyle önümüzdeki dönemde daha cazip hale geleceğini ifade ederek, iş birliği niyetlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Koordinatörü Tuba Uzunoğlu, Yerel Kalkınma Hamlesi ile ilgili genel bir sunum yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programın kapanışında konuşan Başkan Zeki Özdemir, "Yeni teşvik sistemi sayesinde Sivas, sadece bölgesinde değil, Türkiye genelinde de sanayi ve teknoloji yatırımlarında öne çıkacaktır. Bugün burada atılan adımlar, önümüzdeki dönemde şehrimizin yatırım iklimini daha da güçlendirecektir. Hedefimiz, Sivas'ı üretim ve teknoloji üssü haline getirmek" şeklinde konuştu.