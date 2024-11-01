Canlı yayında stüdyo fena karıştı! Ersan Şen o sözü duyunca çıldırdı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ile Prof. Dr. Ersan Şen, TV 100'deki canlı yayında konuşma sırasında birden hararetlendi ve tartışma büyüdü.

İkili birbirine karşı laf dalaşına girerken iki tarafında birbirlerine karşı ithamları programı adeta savaş alanına çevirdi.

İşte Mehmet Emin Ekmen ve Ersan Şen'in tartışma diyaloğu:

Mehmet Emin Ekmen: Türkiye'de ayrılıkçı siyasi parti ve örgütler vardır. Ama TBMM'de ayrılıkçı diyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin topraklarından bir parçayı ayırıp başka bir devlet kurmayı hedefleyen bir siyasi parti yoktur.

Ersan Şen: Eksik bıraktığınız şu: Türkiye'de özerkliği, federasyonu savunan TBMM çatısı altında siyasi parti vardır. Bunu biliyorsunuz sizde. Niye söylemiyorsunuz?

Mehmet Emin Ekmen: Burası üniversite salonu değil hocam. Saygılı ol! Haddini bil!

Ersan Şen: Özerklik, federasyon savunan siyasi partiyi benim önüme getirip güzelleyemezsin.

Mehmet Emin Ekmen: Sen ne dediğini bilmiyorsun, cahilin tekisin. Sen depremde yüzlerce kişinin ölümüne sebebiyet veren müteahhitlerden aldığın milyon dolarların hesabını ver. Avukatınla mafya kurmanın hesabını ver. Uyuşturucu teknelerinin hesabını ver.