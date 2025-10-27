Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart'ı evinde 1-0 mağlup ettiği maçın yankıları Alman basınında henüz dinmedi.

Karşılaşmanın son dakikalarında yenilgiyi kaldıramayan Deniz Undav’ın saha içinde gerginlik çıkarması ve İsmail Yüksek’in buna karşılık vermesi sonrası yaşanan olaylarla ilgili çeşitli iddialar, Alman basınında köpürtülmüştü.

Stuttgart kulübünün konuyla ilgili olarak UEFA’ya başvuru hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Almanya'nın yüksek spor medyası Kicker, maçın hakemi Jakob Kehlet ve gözlemcisinin raporlarında olayla ilgili herhangi bir not bulunmaması nedeniyle UEFA’nın ırkçılık iddialarını dikkate almadığını yazdı.

Haberde, Stuttgart’ın olayla ilgili tüm belgeleri toplayarak UEFA’ya sunmayı planladığı belirtilirken, UEFA Disiplin Yönetmeliği’ne göre ırkçı veya ayrımcı davranışlarda bulunan oyuncuların 10 maça kadar ceza alabileceği hatırlatıldı.

Ancak UEFA’nın şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir adım atmaması, Stuttgart’ın başvurusunun “büyük ihtimalle dikkate alınmayacağı” yorumlarını da beraberinde getirdi.