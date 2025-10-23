Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup ettiği maçın ardından saha karıştı.
İSMAİL YÜKSEK'TEN DENİZ UNDAV'A 1-0 İŞARETİ
Uzatma dakikalarında son düdüğün çalması beklendiği sırada Stuttgart forması giyen Deniz Undav, İsmail Yüksek'e sataştı.
Bunun üzerine İsmail Yüksek, Deniz Undav'ın üzerine yürüdü. Araya girenlerin ikili arasındaki tartışmayı yatıştırmasının ardından milli oyuncu 1-0 işareti yaparak Deniz Undav'a karşılık verdi.
MAÇ SONU SAHA KARIŞTI
Maç boyunca verdiği tartışmalı kararlarla Kadıköy'de tansiyonu yükselten karşılaşmanın hakemi Jakop Kehlet'ten gelen son düdükle birlikte saha yeniden karıştı.
Deniz Undav'ın başı çektiği Stuttgartlı oyuncular, Fenerbahçeli oyuncuların üzerine yürümeye çalışırken görevlililerin araya girmesiyle yaşanan gerilim kısa sürdü.