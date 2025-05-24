Stuttgart'tan 28 yıl sonra Alman Kupası zaferi

Almanya 3. Lig ekibi Arminia Bielefeld ile Bundesliga ekibi Stuttgart Almanya Kupası final maçında karşılaştı. Kupanın sahibi 4-2'lik skorla Stuttgart oldu.

6 GOLLÜ FİNAL

Stuttgart'ın gollerini 15. dakikada Nick Woltemade, 22 ve 66. dakikalarda Enzo Millot ve 28. dakikada Deniz Undav kaydetti. Arminia Bielefeld'in gollerini 82. dakikada Julian Kania ve 85. dakikada kendi kalesine Josha Vagnoman attı.

STUTTGART 28 YIL SONRA ALMANYA KUPASINI KAZANDI

Rakibini 4 golle mağlup eden Stuttgart, 28 sene sonra Almanya Kupası'nı kazanmayı başardı. Stuttgart, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.