Fenerbahçe ile Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. İstanbul'da sarı-lacivertli ekibin konuğu olacak Stuttgart cephesinden Fenerbahçelileri bir açıklama geldi.

Alman ekibinin Proje ve Gelişim Direktörü Ali Adman, Sarı-lacivertli takım karşısında favori olduklarını iddia etti.

"FAVORİ BİZİZ"

Radyospor'da açıklamalarda bulunan Ali Adman, "Fenerbahçe henüz tam bir takım olamadı. Biz sezona çok iyi hazırlandık. Bunu resmi maçlarda da gösterdik. İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyoruz. Favoriyiz. Tek sıkıntımız forvet bölgesi. Demirovic sakat. Hücum bölgesinde eksiğiz. Hocamız Sebastian Hoeness bu yüzden kanatlar üzerinden bir plan kurdu. Fenerbahçe'yi iyi analiz etti ve bu maça iyi hazırlandı." dedi.