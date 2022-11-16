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Ömer Faruk Beyaz'a fesih şoku

Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'tan sonra kiralık gittiği ikinci lig ekibi Magdeburg'da da tutunamadı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:02
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Stuttgartt'tan Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi fesh edilecek

Ömer Faruk Beyaz'a fesih şoku
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Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini kabul etmeyerek Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, bir türlü istediği çıkışı yapamadı.

Bundesliga ekibinin tecrübe kazanması için ikinci lig takımı Magdeburg'a kiraladığı 19 yaşındaki oyuncu, formaya hasret kaldı.

Stuttgart'ta sadece 79 dakika forma giyen Ömer Faruk, yeni takımında da 69 dakika şans bulabildi.

Genç oyuncunun Magdeburg'da beklenilen süreyi alamaması Stuttgart kulübünü kızdırdı.

Kırmızı beyazlı ekibin Sportif Direktörü Sven Mislintat, Ömer için "Magdeburg'da oynayacak niteliklere sahip olduğuna inanıyorum.'' açıklamasını yaptı.

İki kulübün Ömer Faruk Beyaz'ın forma giyme konusunda yaşadığı anlaşmazlık bir krize dönüştü.

Alman basınında yer alan habere göre bu yüzden Magdeburg yakın zamanda genç oyuncunun sözleşmesini feshedecek.

Bu gelişmeden sonra milli oyuncunun tekrar Stuttgart'a dönmesi bekleniyor.

Ömer Faruk Beyaz'ın 30 haziran 2025'e kadar Alman ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

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