Kaza, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.M. (40) kontrolündeki elektrikli bisiklet ile A.T. (25) yönetimindeki Sultanhanı Belediyesi su arıza minibüsü çarpıştı.

Kazada bisiklette bulunan M.M.’nin çocukları H.M. (8) ve H.M. (9) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.