Denizli Acıpayam'da Devlet Su İşleri'nin su borusu döşemek için arazide açtığı çukurda insan kemikleri parçaları bulundu.



SU BORUSU İÇİN AÇILAN ÇUKURDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ucarı Mahallesi'ndeki bir arazide su borusu döşemek amacıyla kazı çalışmaları başlatıldı.



Yapılan çalışma sırasında açılan çukurde çalışanlar, 5 küp olduğunu farkedince durumu jandarma ve Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

5 KÜP İÇİNDE İNSAN KEMİĞİ PARÇALARI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde küplerin içerisinde insana ait kemik parçaları olduğu belirlendi.

Milattan önce 1500 yılında ait olduğu düşünülen kemiklerle ilgili inceleme sürerken, yetkililer alanda geniş çaplı kurtarma kazısı yapmaya başladı.