Su borusu patladı! Tonlarca su çevreye aktı

Kaynak: İHA
Su borusu patladı! Tonlarca su çevreye aktı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ana su hattında meydana gelen arıza, çevresini göle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre patlama, ilçe stadyumu mevkiinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda su hattında arıza meydana geldi.

aw522082-04.jpg

Boru hattından yükselen tonlarca su, metrelerce yükseldi. Belediye ekiplerince su kesilerek arızanın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, "Ana su borusu patladı. Yerköy'de üniversite istikametinde meydana geldi. Sulama birliğinin kanalı da var. Su çok yükseldi yollara kadar taştı" dedi.

aw522082-01.jpg

Patlamanın nedenine ilişkin teknik incelemenin sürdüğü ve zarar gören bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Son Haberler
Macaristan Cumhurbaşkanı'nın "Rusya" sansürü gündem oldu: Dakikalar içerisinde değiştirildi
Macaristan Cumhurbaşkanı'nın "Rusya" sansürü gündem oldu: Dakikalar içerisinde değiştirildi
Doğumun ölümü
Doğumun ölümü
İki kadının cansız bedeni bulundu! Şehri karıştıran olay...
İki kadının cansız bedeni bulundu! Şehri karıştıran olay...
IMF eski başekonomistinden bitcoin hakkında flaş itiraf: “Yanıldım”
IMF eski başekonomistinden bitcoin hakkında flaş itiraf: “Yanıldım”
3 adreste 500 bin TL’lik vurgun! 84 suç kaydı bulunan kadın yakalandı
3 adreste 500 bin TL’lik vurgun! 84 suç kaydı bulunan kadın yakalandı