Su Burcu Yazgı Coşkun’dan, 20 yaş pozları! Beğeni yağdı

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Su Burcu Yazgı Coşkun’dan, 20 yaş pozları! Beğeni yağdı

Bir Gece Masalı dizisinde Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, 20 yaşına girdi. Coşkun'un bordo kıyafeti ile verdiği pozlar sosyal medyada beğeni topladı.

Canfeza karakteri ile dikkatleri üzerine çeken, Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaşına girdi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından peş peşe doğum günü fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımlarının altına "Hadi gidelim" notunu düştü.

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POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Coşkun'un bordo kıyafeti ile verdiği pozlar sosyal medyada beğeni topladı. Paylaşımı bir saat içerisinde 100 binden fazla beğeni aldı.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un bir dönem Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialar karşısında ikili sessizliğini korumayı tercih etmişti.

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15 Nisan 2005 doğumlu Su Burcu Yazgı Coşun, Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2011 yılında attı. Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi dizilerde yer aldı.

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