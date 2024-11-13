19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un abartılı makyajı sosyal medyada olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un abartılı makyajı sosyal medyada olay oldu

Bazaar Women of The Year ödül törenine katılan 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun, kombin seçimi ve makyajıyla sosyal medyanın diline fena düştü.

Yaşını olduğundan büyük gösteren ve abartılı bir makyaj yaptıran Su Burcu Yazgı Coşkun’un, bu çabadan kurtulması gerektiği savunuldu.

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Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle hafızalara kazınan oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Coşkun, son zamanlarda oldukça popüler.

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PARTNERİ İLE ARASINDAKİ YAŞ FARKI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kardeşlerim dizisindeki oyunculuğunun ardından şimdilerde Bir Gece Masalı'nda rol alan Su Burcu Yazgı Çoşkun’un, dizideki performansı beğenilse de partneri ile arasındaki yaş farkı seyirciler tarafından absürt bulunmuştu.

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"YILIN YÜKSELEN YILDIZI” ÖDÜLÜNÜ ALDI

Su Burcu Yazgı Coşkun, geçtiğimiz gün de Harper's Bazaar dergisinin ödül töreninde "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü aldı.

Yazgı Coşkun'un ödül töreni için seçtiği kombin ve abartılı makyajı sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça "fazla" bulundu.

19 yaşındaki oyuncunun kendini büyük gösterme çabası içine girdiği düşünüldü.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları şu yorumlarda bulundu:

Bu kız niye 30 yaşında görünmek için çabalıyo bu kadar?

Yerli Millie bobby brown olmaya çalışıyo olabilir.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise 19 yaşında kızı 40 yaşında adamla partner yaptılar, kız kimlik bunalımına girdi.

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