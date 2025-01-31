Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı

Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı
Düzenleme: Kaynak: AA

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 1

Gevaş ilçesinde bir su deposunda, aşırı soğuk nedeniyle patlayan borulardan akan suların donmasıyla oluşan buz sarkıtları ilginç görüntü oluşturdu.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 2

Gevaş ve Çatak ilçelerinde yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 3

Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu akarsuların yüzeyi ve bazı şelaleler buz tuttu.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 4

Aşırı soğuklar nedeniyle Gevaş ilçesine bağlı Kızıltaş Mahallesi'ndeki su deposunun boruları patladı.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 5

Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki su deposunda, borulardan akan suyun donması sonucu oluşan buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 6

Büyük bölümü buzla kaplanan su deposunu görenler cep telefonlarıyla fotoğraf çekti, çocuklar da çevresinde oyun oynadı.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 7

Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi'nde da soğuk hava nedeniyle bir şelale buzla kaplandı.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 8

Yöre sakinlerinden Emircan Adakan, bu sene kışın soğuk ve kurak geçtiğini söyledi.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 9

Adakan, "Özellikle gece hava sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüyor. Önceki yıllara göre, bu sene daha soğuk geçiyor. Her yeri buz tutmuş. Mahallemizdeki su deposu da soğuk hava nedeniyle dondu." dedi.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 10

Yunus Adakan ise kışın bu bölgede yaşamanın zorluklarına değinerek, "Soğuktan dolayı evden çıkamıyoruz. Mahallenin su deposu buz tutmuş. Ekipler geldi ama soğuktan dolayı müdahale edemedi. Mahallenin diğer suları da dondu. Bu sene fazla kar da yağmadı." diye konuştu.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 11

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de soğuk hava nedeniyle menderesler dondu, ağaçlarda kırağı oluştu.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 12

Karla kaplı bölgedeki menderesler dronla görüntülendi.

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 13

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 14

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 15

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 16

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 17

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

18/24
Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 18

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 19

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

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Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 20

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

21/24
Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 21

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

22/24
Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 22

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

23/24
Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 23

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

24/24
Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı 24

Van'da hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Gevaş İlçesi'nde bir su deposunun borularının patladı. Su kulesi buz kulesine dönüştü. Çatak ilçesinde de şelale buzla kaplandı

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