Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı

Yunus Adakan ise kışın bu bölgede yaşamanın zorluklarına değinerek, "Soğuktan dolayı evden çıkamıyoruz. Mahallenin su deposu buz tutmuş. Ekipler geldi ama soğuktan dolayı müdahale edemedi. Mahallenin diğer suları da dondu. Bu sene fazla kar da yağmadı." diye konuştu.