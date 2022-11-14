Sağlıklı bir yaşam için su şart. Zira; metabolizma hızını, kan basıncını, yağ yakımını dengeliyor. Ancak günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle ortaya çıkan bazı diyet programları ise kişileri bilinçsizce kilo vermeye yönlendiriyor. Su ile uygulanan birçok diyet çeşidi su orucu ile karıştırılıyor.

Konuyla ilgili Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, açıklamalarda bulundu.

diyeti, hastanın susadığı kadar su içtiği bir tedavi şeklidir. Bunun yanında tek bir besin çeşidinin tüketildiği bir diyettir. Hasta su ve tokluk hissi ile tedavi edilir. Hastalar kimi zaman 3-4 litre su içiyor ancak bunu önlememiz gerekiyor. Önemli olan zorla değil, susadığı kadar su içilmesi’’

"SU DİYETİ PSİKOLOJİK AÇLIĞI TEDAVİ EDİYOR MU?"

“Su diyeti, kişide tokluk hissi yaratarak aslında aç olmasını sağlamaktır. Hasta, aç kaldığı zaman vücudun otofaji sistemi devreye girerek hastalığı tamir ediyor. Atık maddeler, bakteri, mantar, parazitler parçalanarak temizleniyor. Aynı zamanda ağır metaller, toksinler vücuttan atılıyor. Bu şekilde hastanın kronik rahatsızlıkları da tedavi ediliyor. Su diyeti yapan bir kişi uzun süre aç kaldığı için az yemeyi öğreniyor.”



"VERİLEN KİLOLAR HIZLICA GERİ ALINIYOR MU"



Dr. Hamit Çelik, Su diyetine başvuran hastaların birçoğu defalarca diyet yapıp, verildiği kiloları geri alan hastalardan oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

“ Yeme saati belli ve tüketilecek besin çeşide de çoktur. Hasta az da olsa sürekli yemeye alışmıştır. Diyet bırakıldığında ise verilen kilolar hızlıca geri alınır. Bunun sebebi kişide yeme ihtiyacını sürekli hale getiriyor olmaktan kaynaklanıyor. Su diyetinde ise hastaya sadece su ve yanında tüketebileceği tek bir besin öneriyoruz. 60-90-120 gün boyunca bu diyetin uygulanması gerekiyor.

Su diyeti, 60 ile 120 gün arasında uygulanabiliyor. Bu süreçte hastanın kilo ve boyuna dikkat edilerek kronik şikayetleri var ise ona göre bir diyet düzeni uygulanıyor. Kronik şikayetler 20. Günden itibaren gözle görülür şekilde azalmaya başlıyor. Cilt hastalıkları 30. Günden itibaren iyileşmeye başlıyor. Hastanın durumu kontrol edilerek tedavide değişiklikler yapılabiliyor. Tedavi sonrasında hastaya farklı bir diyet listesi öneriliyor. Bu diyetin özelliği ise un içeren besinlerin yasaklanmasıdır. Kızartılmış gıda yasak, rafine şeker olan tüm gıdalar yasaklanıyor.