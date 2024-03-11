Su faturanız yüksek geliyorsa bu yöntemleri deneyin. Faturayı yarı yarıya düşürüyor

Su faturanızın yüksek gelmesinin aslında birçok nedeni olabilir, fakat bazı basit adımlar ile bir sonraki ayın faturasını ciddi manada düşürebilirsiniz.
Öncelikle su kullanım alışkanlıkları burada ciddi rol alıyor. Özellikle diş fırçalarken ve bulaşıklarınızı yıkama esnasında akan musluk suyunu sürekli açık bırakmak gibi alışkanlıklar normalinden daha fazla su tüketilmesine neden olabilir.
Bu şekilde alışkanlıklarınız varsa su ile işiniz bittikten sonra musluğu kapatın. Bununla beraber duş alım esnasında suyu kısa zamanlı da olsa sık sık kesmeyi denemekte faydalı olabilir. Bu şekilde su daha verimli bir şekilde kullanılabilir.
Tabi birde insanların elinde olmayan nedenler de var. Mesela evdeki musluk ve su tesisatının düzenli olarak kullanımı, varsa sızıntıların tamir edilmesi su faturanızın yüksek gelme sebeplerini azaltabilir.
Suların daha da etkin kullanımı için bazı alternatif yollar da mevcut. Örneğin su tasarruflu armatürler bu konuda tercih edilebilir.
Düşük debili musluklar, su tasarruflu duş başlıkları ve suyun daha verimli kullanılmasını sağlayan çamaşır ve bulaşık makineleri gibi cihazlar, su tüketimini azaltmanıza destek olabilir.
Bu basit adımları uygulayarak su faturanızı önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Daha az su tüketerek çevreye de katkıda bulunmuş olacaksınız.