Su faturanız yüksek geliyorsa bu yöntemleri deneyin. Faturayı yarı yarıya düşürüyor

Su faturanız yüksek geliyorsa bu yöntemleri deneyin. Faturayı yarı yarıya düşürüyor
Kaynak: Kamuson
Su faturanız sürekli beklediğiniz fiyat aralığından yüksek yüksek gelmesinden endişe ediyorsanız bu sorun karşısında bazı çözümler sizler için etkili olabilir.
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Su faturanız yüksek geliyorsa bu yöntemleri deneyin. Faturayı yarı yarıya düşürüyor 1

Su faturanızın yüksek gelmesinin aslında birçok nedeni olabilir, fakat bazı basit adımlar ile bir sonraki ayın faturasını ciddi manada düşürebilirsiniz.

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Su faturanız yüksek geliyorsa bu yöntemleri deneyin. Faturayı yarı yarıya düşürüyor 2

Öncelikle su kullanım alışkanlıkları burada ciddi rol alıyor. Özellikle diş fırçalarken ve bulaşıklarınızı yıkama esnasında akan musluk suyunu sürekli açık bırakmak gibi alışkanlıklar normalinden daha fazla su tüketilmesine neden olabilir.

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Su faturanız yüksek geliyorsa bu yöntemleri deneyin. Faturayı yarı yarıya düşürüyor 3

Bu şekilde alışkanlıklarınız varsa su ile işiniz bittikten sonra musluğu kapatın. Bununla beraber duş alım esnasında suyu kısa zamanlı da olsa sık sık kesmeyi denemekte faydalı olabilir. Bu şekilde su daha verimli bir şekilde kullanılabilir.

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Su faturanız yüksek geliyorsa bu yöntemleri deneyin. Faturayı yarı yarıya düşürüyor 4

Tabi birde insanların elinde olmayan nedenler de var. Mesela evdeki musluk ve su tesisatının düzenli olarak kullanımı, varsa sızıntıların tamir edilmesi su faturanızın yüksek gelme sebeplerini azaltabilir.

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Su faturanız yüksek geliyorsa bu yöntemleri deneyin. Faturayı yarı yarıya düşürüyor 5

Suların daha da etkin kullanımı için bazı alternatif yollar da mevcut. Örneğin su tasarruflu armatürler bu konuda tercih edilebilir.

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Su faturanız yüksek geliyorsa bu yöntemleri deneyin. Faturayı yarı yarıya düşürüyor 6

Düşük debili musluklar, su tasarruflu duş başlıkları ve suyun daha verimli kullanılmasını sağlayan çamaşır ve bulaşık makineleri gibi cihazlar, su tüketimini azaltmanıza destek olabilir.

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Su faturanız yüksek geliyorsa bu yöntemleri deneyin. Faturayı yarı yarıya düşürüyor 7

Bu basit adımları uygulayarak su faturanızı önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Daha az su tüketerek çevreye de katkıda bulunmuş olacaksınız.

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Su faturanız yüksek geliyorsa bu yöntemleri deneyin. Faturayı yarı yarıya düşürüyor 8
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