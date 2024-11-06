Su faturasındaki tutarı görüp kalp krizi geçirdi. Yüksek miktarlı fatura canından etti

İtalya'nın Sanremo kentinde yaşayan 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo, yüksek su faturası sebebiyle büyük bir şok geçirdi ve bu durum, sağlığını tehlikeye attı. Ağustos ve Ekim aylarını kapsayan döneme ait faturada 15 bin sterlinlik bir borç görünce büyük bir sarsıntı geçiren yaşlı kadının hesabından, su şirketi tarafından önceden 7 bin sterlin çekildi ve geri kalan 8 bin sterlin ise nakit olarak talep edildi.

40 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Fatura tutarını görünce fenalaşan Giovinazzo, kısa süre içinde kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 40 gün süren tedavi sürecine rağmen kurtarılamayan Giovinazzo, hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gerçekleştirilen incelemelerde, yaşlı kadının gerçek su tüketiminin yalnızca 48 sterlinlik bir ücret karşılığında birkaç metreküp olduğu belirlendi. Su şirketi, yaşanan bu olayda hatalı olduklarını kabul etti ve kadının ailesine ulaşarak sorunun kaynağını açıklama niyetinde olduklarını ifade etti.

Yerel medyaya yaptığı açıklamada şirket, fatura tutarındaki yanlışlığın kendilerinden kaynaklandığını kabul ederken, oluşan zararı telafi etmek için ailenin yanında olacaklarını belirtti.