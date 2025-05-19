Su giderine sıkışan kedi kurtarıldı

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta su giderine sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta su giderine sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'ndeki bir ikamette tuvaletin su giderine giren kedi mahsur kaldı. Ev sakinleri fark ettikleri kedi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve giden itfaiye ekibi kameralı sistem ile boru içindeki kediyi tespit etti. Bunun üzerine yapılan çalışma sonucu yavru kedi kurtarıldı.

Kurtarılan kedi bakımı için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

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