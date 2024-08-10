Su içene yılan dokunuyormuş

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde yaşanan bir olay, genç çoban Kamil Gündoğdu'nun dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanı tarafından ısırılmasıyla sonuçlandı. Gündoğdu, oğlaklarını otlattığı sırada susayınca su içmek için bir çeşmenin başına gitti. Ancak, tam su içeceği sırada, otların arasında gizlenen engerek yılanı tarafından kolundan ısırıldı. Bu beklenmedik saldırı, Gündoğdu'yu ciddi bir sağlık riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Kolunda hızla şişlikler oluşan Gündoğdu, hemen Divriği Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Oradaki ilk müdahalenin ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gündoğdu, hastaneye ulaştığında bilinci açık olmasına rağmen, kolundaki şişlikler endişe verici boyutlara ulaşmıştı.

Hastane yetkilileri, dolaşım problemlerini çözmek ve hasarın daha da yayılmasını engellemek amacıyla genç çobanı iki kez ameliyata aldı. Ameliyat sırasında, kolunun büyük bir kısmı açılarak damarların rahatlatılması sağlandı.

"DOLAŞIM PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKTI"

Olayla ilgili bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemür, engerek yılanının Divriği bölgesinde endemik olarak yaşadığını belirtti. Öztemür, “Hastamız acil servise geldiğinde bilinci açık, ancak kolu ciddi şekilde şişmişti. İlk müdahale yapıldı fakat şişlikler gerilemedi ve dolaşım problemleri ortaya çıktı. Bu nedenle kolu boydan boya açarak dolaşımı rahatlatmak için ameliyat yaptık. Türkiye’de zehirli yılan vakaları nadir görüldüğü için bu tür durumlarda en doğru hareket, hızlıca hastaneye başvurmaktır,” dedi.

Gündoğdu’ya acil serviste panzehir verildi ve durumu stabil hale getirildi. Yapılan ameliyatlar sonrası, genç çobanın hayati tehlikesi ortadan kalktı ve sağlık durumu gün geçtikçe iyileşti. Yaklaşık iki hafta boyunca hastanede tedavi gören Gündoğdu, doktorların titiz müdahalesi sayesinde hayatta kalmayı başardı.

"DOKTORLARIN HIZLI MÜDAHALESİ SAYESİNDE"

Gündoğdu, yaşadığı korkutucu anları anlatırken, yılan tarafından ısırıldığını fark eder etmez kolunu iple bağlayarak kanın zehrin yayılmasını yavaşlatmaya çalıştığını belirtti. “Çeşmeden su içmek için eğildiğim sırada yılan koluma saldırdı. Kolumu hemen iple bağladım ve eve doğru koştum. Ardından hastaneye gittik. İki haftadır hastanedeyim, şu an kendimi iyi hissediyorum. Yılanın zehirli olduğunu biliyordum, köyümüzde hayvanlarımızı da sokuyorlardı ve maalesef hayvanlar bu zehre dayanamayarak ölüyordu. İlk anda korktum, ama doktorların hızlı müdahalesi sayesinde şu an iyiyim” dedi.

Gündoğdu'nun durumu şu anda stabil ve doktorlar her şey yolunda giderse birkaç gün içinde taburcu edileceğini belirtiyorlar. Bu olay, bölgedeki yılan tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.