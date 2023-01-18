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Su içerken hangi dua okunur? Su içerken okunacak dualar neler?

İslam dininde pek çok hareketimizde Allah’ı anarak dua ederiz. Bunlardan en yaygın olanı ise su içerken besmele çekerek dua etmektir. Su içerken okunması gereken dua pek çok hadiste bildirilmiştir. Peki, Su içerken hangi dua okunur? Su içerken okunacak dualar neler?

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:38
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Su içerken hangi dua okunur? Su içerken okunacak dualar neler?

Su içerken hangi dua okunur? Su içerken okunacak dualar neler?
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İslam dinine göre su içerken dua edilebilir. Su içerken besmele çekerek dua edilmesi tavsiye edilmektedir. Su içerken hangi dualar okunur merak ediliyor. Peki, Su içerken hangi dua okunur? Su içerken okunacak dualar neler?

İslam dininde her fiili harekette besmele çekerek eder ve Allah’ı anarız. Yemek yemeden önce, su içerken, abdest alırken ve yatarken okunan bazı dualar vardır. Bunlardan en çok merak edilen gün içinde su içerken söylenecek dualardır. Su içerken besmele çekerek dua edilmesi tavsiye edilir. Peki, Su içerken hangi dua okunur? Su içerken okunacak dualar neler?

SU İÇERKEN HANGİ DUA OKUNUR? SU İÇMEK HAKKINDA HADİSLER NELER?

İbnu Abbas (radıyallâhu anhüm) anlatıyor:

"Resulullah (âleyhissâlâtu vesselâm) buyurdular ki: "Suyu deve gibi bir solukta içmeyin. İki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allâh'a hamdedin." (Tirmizî, Eşribe 13)

Hadisten yola çıkarak su içerken okunacak dua Besmele-i şeriftir.

‘’Su içerken Besmele çek, bitince de Elhamdülillah de ve üç nefeste için!’’ (İbni Sünni)

Ebû Hüreyre radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Unutarak içen de kussun!” (Müslim, Eşribe 116)

İbni Abbas radıyallahu anhümâ şöyle dedi: "Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zemzem verdim. Onu ayakta içti." (Buhârî, Hac 76, Eşribe 76; Müslim, Eşribe 117-119)

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