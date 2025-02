Su içerken yapılan yanlış hareketler! Sağlıklı yaşam için bu hatalardan kaçının

Su, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için hayati önem taşır. Her gün yeterli miktarda su içmek, hücrelerimizin, organlarımızın ve sistemlerimizin düzgün bir şekilde işlemesini sağlar. Ancak, suyu nasıl içtiğimiz de en az ne kadar içtiğimiz kadar önemli.

YANLIŞ SU İÇME ALIŞKANLIKLARI: NELER YAPMAMALIYIZ?

1. Suyu Hızlı İçmek:

Birçok kişi, susuzluk hissettiğinde suyu hızla içer. Ancak, uzmanlar bu alışkanlığın sağlık açısından zararlı olabileceğini belirtti.

Yale Üniversitesi'nde bir sağlık uzmanı ve beslenme profesörü olan Dr. David L. Katz, "Su hızlı bir şekilde içildiğinde, vücut suyu yeterince ememez. Bu da böbrekler üzerinde gereksiz bir yük oluşturur" dedi.

Hızlı içilen su, sindirim sistemini de olumsuz etkileyebilir ve mide sorunlarına yol açabilir. Bunun yerine, suyun yavaşça ve küçük yudumlarla içilmesi tavsiye edildi.

2. Yemekle Birlikte Su İçmek:

Yemek sırasında su içmek de yaygın bir hata olabilir. Yemekle birlikte su içmek, sindirim sürecini zorlaştırabilir.

Florida Üniversitesi’nden bir sindirim hastalıkları uzmanı olan Dr. Jeanette L. Hasse, "Yemekle birlikte içilen su, mide asidini seyrelterek sindirim enzimlerinin etkinliğini azaltabilir. Bu da mide şişkinliği, gaz ve sindirim güçlüklerine yol açabilir" diye belirtti.

Uzmanlar, yemeklerden 30 dakika önce ya da yemeklerden en az bir saat sonra su içmeyi önerdi.

3. Suyun Soğuk Olması:

Bazen soğuk su içmek ferahlatıcı olabilir, ancak aşırı soğuk su içmek, özellikle yemeklerden sonra mideye zarar verebilir.

Ünlü bir sağlık uzmanı ve alternatif tıp savunucusu Dr. Andrew Weil, "Çok soğuk su içmek, sindirimi yavaşlatabilir ve sindirim sisteminin soğumasına neden olabilir. Bu, vücudun yiyecekleri sindirme yeteneğini olumsuz etkiler" şeklinde açıklama yaptı.

Soğuk su, aynı zamanda boğazda tahrişe de neden olabilir.

4. Şişelenmiş Su İle Uzun Süre İletişimde Olmak:

Şişelenmiş suyun plastik şişelerde uzun süre depolanması da sağlığınız için risk oluşturabilir.

Missouri Üniversitesi'nde çevre sağlığı profesörü Prof. Dr. Frederick vom Saal, "Plastik şişelerde uzun süre su depolamak, bisfenol-A (BPA) gibi kimyasal maddelerin suya geçmesine neden olabilir. BPA, hormon dengelerini bozabilir ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Şişelenmiş suyun taze olmasına özen gösterilmeli ve plastik şişelerin güneş ışığına maruz kalmamasına dikkat edilmeli.

5. Su İçmenin Zamanlaması:

Bazen insanlar susuzluk hissetmeden su içmeyi unutur. Ancak susuzluk hissi, vücudun dehidre olmaya başladığının bir işareti.

Beslenme uzmanı ve "The Best Things You Can Eat" adlı kitabın yazarı Dr. David Grotto, "Susuz kaldığınızda vücudunuzun performansı düşer. Bu yüzden susamadan önce su içmek sağlıklı bir alışkanlık olmalıdır" dedi.

Uzmanlar, gün boyunca düzenli aralıklarla su içmeyi önerdi.

6. Çok Fazla Su İçmek:

Her şeyin fazlası zararlıdır, bu kural su için de geçerli. Aşırı su içmek, vücudun elektrolit dengesini bozabilir. Bu durum, hiponatremi olarak bilinen bir durumu tetikleyebilir.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden nöroloji profesörü Dr. Mark P. Mattson, "Aşırı su tüketimi, vücudun sodyum seviyelerini tehlikeli şekilde düşürebilir ve bu da kafa karışıklığı, kas spazmları ve hatta koma gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

SU İÇMENİN DOĞRU YOLU:

Uzmanlar, su içmenin sağlıklı yolları hakkında şu önerilerde bulundu:

- Yavaş İçin: Su, küçük yudumlarla içilmeli, böylece vücut suyu daha kolay emebilir.

- Yemeklerden Sonra İçin: Yemek sırasında su içmektense, yemeklerden sonra su içmek sindirim sağlığınız için daha iyi.

- Ilımlı Sıcaklıkta Su İçin: Aşırı soğuk ya da sıcak su içmek yerine, ılık su içmek sindirimi destekler.

- Şişelenmiş Suya Dikkat Edin: Plastik şişelerde suyu uzun süre tutmamaya özen gösterin.

- Düzenli İçin: Gün boyunca düzenli aralıklarla su içmek, vücudun susuz kalmasını önler.

SU İÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Su, yaşamın temel taşıdır, ancak yanlış içildiğinde sağlığımıza zarar verebilir.

Doğru içme alışkanlıkları benimsemek, hem vücudun su ihtiyacını karşılamak hem de sindirim, kardiyovasküler ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlamak için önemli.

Uzmanlar, su içmenin doğru yolları hakkında daha fazla farkındalık oluşturulmasının gerektiğini vurguladı.