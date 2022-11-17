Su içmek stresi azaltır mı?

SU BÖBREK SAĞLIĞINI KORUYOR



Karaciğer ve böbrekler toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan organlar. Su içilmezse toksinler vücuttan atılamıyor, idrar miktarı azalıp rengi koyulaşıyor ve minerallerin birikimi ile böbrek taşı oluşuyor. Bu nedenle her gün yeterli ölçüde su tüketmemiz gerekiyor.

KRAMPLARI ÖNLÜYOR



Vücuttaki kas kitlesi arttıkça su ihtiyacı da artar. Spor yapmadan önce ve sonra içilen su, kramplarla başa çıkmada oldukça etkili olmaktadır.

BEYNİN YÜZDE 85’İ SUDUR



Beynimizin yüzde 85'i su. Eğer vücudumuzda yeteri kadar besin ve su yoksa stres altında hissediliyor. Açlık ve susuzluğa dayanamamamızın sebebi beynimize bu durumlarda su gitmemesidir.



Bazen gergin ve huzursuz olan kişiler yeterli su içmiyor demektir.



Vücudun kontrol merkezi olan beyin de diğer organlar gibi sağlıklı çalışmak için suya ihtiyaç duyuyor. Uzamış susuzlukta unutkanlık, dikkat eksikliği, uyku hali, algıda ve hareketlerde azalma, sinirlilik gerçekleşiyor. Yani sağlıklı düşünebilmek için su kesinlikle gerekli.