﻿Su içme ile ilgili kafa karıştıran araştırma

İskoçya'da Aberdeen Üniversitesi'nden araştırmacılar günde iki litre su içilmesi tavsiyesinin genellikle ihtiyaç duyulandan fazla olduğunu söylüyorlar. Science dergisinde yayımlanan araştırma günlük su ihtiyacının bir bölümünün zaten gıdalardan alındığını hesaba katıyor. Bu yüzden bilim insanları günde 1,5 ila 1,8 litre su tüketmenin yeterli olacağı kanısında.

Bundan önceki araştırmaların örneklem büyüklüklerinin küçük ve sınırlı olduğu belirtiliyor. Aberdeen Üniversitesi'nden Prof. John Speakman, BBC'ye verdiği demeçte günde iki litre hesaplamasının, küçük bir yanlışlıktan kaynaklandığını söylüyor. Speakman konuyla ilgili şunları söyledi:



"İçmemiz gereken su, sindirmemiz gereken toplam su ile yediklerimizden aldığımız su miktarı arasındaki fark. İnsanların ne kadar gıda tükettiğini tahmin etmenin yolu, insanlara ne kadar yemek yediklerini sormaktı. İnsanlar ne kadar yemek yediklerini azımsadıkları ve eksik bildirdikleri için tahmin yanlış yapıldı; bu nedenle ihtiyaç duyulan su miktarı da abartıldı."

Ancak yeni araştırma için bilim insanları dünya çapında işbirliğine giderek geniş bir nüfusu kapsama aldılar. Araştırmacılar 23 farklı ülkeden, 8 günlük ile 96 yaş arasındaki 5 bin 604 kişiyle çalıştılar. Kararlı izotop tekniği adı verilen yöntemi kullanan bilim insanları, insanların içtikleri suyun içindeki hidrojen molekülünü kararlı izitopu olan döteryum (ağır hidrojen) ile değiştirdiler. İnsan vücudunda bulunan döteryum tamamen zararsız bir element. Suyun vücutta ne kadar çabuk sindirildiğini bulmak için ekstra döteryumun ne kadar hızlı atıldığını incelediler. Buna göre hızlı su devri yapan insanlar daha fazla su içiyordu.



Araştırma, sıcak ve nemli ortamlarda ve yüksek rakımlarda yaşayanların yanı sıra sporcular, hamile ve emziren kadınlarında hızlı su devirleri olduğunu buldu. Su devrinde en önemli etkense vücudun yaktığı enerji miktarıydı. En yüksek değerler, günde ortalama 4,2 litre suyla 20-35 yaş arası erkeklerde gözlendi. Bu miktar, yaşla birlikte azalıyordu ve 90'lı yaşlarındaki erkekler için günde ortalama 2,5 litreye iniyordu. 20-40 yaş arası kadınların ortalama devir miktarları 3,3 litre iken; bu rakam 90 yaşında 2,5 litreye düşüyordu.

Prof Speakman, su devrinin doğrudan içilmesi gereken su miktarı demek olmadığını söyledi ve şunları söyledi:

"20'lerindeki bir erkeğin bile 4,2 litre su içmesine gerek yoktur. Bu değerin yüzde 15'ini vücut yüzeyinden yapılan su alışverişi ve metabolizmadan üretilen su oluşturuyor. Gereken günlük su tüketimi miktarı ise 3,6 litredir. Birçok gıda halihazırda su ihtiva ettiğinden sadece yemek yiyerek önemli miktarda su sağlanır. Bu çalışma, hepimizin sekiz bardak su içmesi gerektiğine dair ortak önerinin çoğu durumda çoğu insan için muhtemelen çok yüksek olduğunu ve su alımı için 'herkese uyan tek bir reçete'nin bu verilerle desteklenmediğini gösteriyor. "

Bilim insanı, araştırmanın insanların gelecek su ihtiyaçlarını tahmin etme konusunda büyük bir adım olduğunu da söylüyor. Çünkü çok fazla su içmenin önemli bir maliyeti de olabilir. Prof Speakman, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"40 milyon insan her gün ihtiyaçlarından ortalama yarım litre daha fazla su içerse bu, tedarik etmemiz gereken ek 20 milyon litre suyu gereksiz yere içip idrara dönüştüğünüz anlamına gelir. Bunu yapmanın bir bedeli var."