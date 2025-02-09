Su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında İznik-Çakırca yolunda meydana geldi. Çakırca yönüne giden Talha E. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp su kanalına çarptı.

Kazada, yaklaşık 30 metre savrulup yol ortasında duran otomobilin sürücüsü Talha E., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Talha E., İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Talha E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.