Su kanalına düşen otomobilde iki çocuğun cansız bedeni çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Su kanalına düşen otomobilde iki çocuğun cansız bedeni çıktı

Tokat’ta kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kaza sonucu 17 yaşındaki sürücü ile yanındaki arkadaşı yaşamını yitirdi.

Bayram Kale – Tokat / YENİÇAĞ

Tokat Merkez ilçeye bağlı Kömes köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre olay Umut A. (17) yöentimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Kazayı görüp yardıma koşan çevredeki vatandaşların müdahalesi neticesinde araçta bulunan Volkan B. (16) ve Umut A. (17) isimli gençler araçtan çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucu Umut A.’nın hayatını kaybettiği tespit edilirken, Volkan B. de ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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