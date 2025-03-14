Su kanalına düşen tırın sürücüsü yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Isparta-Konya Karayolu Dedeçam Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ü. idaresindeki Scania marka 07 DEG 95 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü Kadir Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgi inceleme başlatıldı.