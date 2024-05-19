Su kanalına uçan araçta kaybolan 2 kişinin cenazesine ulaşıldı

Kaynak: İHA
Su kanalına uçan araçta kaybolan 2 kişinin cenazesine ulaşıldı
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesiyle gerçekleşen kazada kayıp olan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıktı ve hidroelektrik santralinin su kanalına devrildi.

Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sabah erken saatlerde başlarken, AFAD, AKUT ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında su kanalında din görevlisi olduğu belirlenen Burhan Şengül ve Muammer Taşbaşı’nın cansız bedenleri bulundu.

Kazanın ardından kanaldan yaralı olarak çıkarılan din görevlisi Hakan D’nin ise Giresun Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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