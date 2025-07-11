Su kanalına uçan motosiklet sürücüsü için kritik anlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan bir motosiklet, su kanalına uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Muradiye Mahallesi'nde seyir halinde olan 31 MD 9472 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak feyezan kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanalda yaralı halde bulunan sürücü H.E., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan H.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.