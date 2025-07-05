Su kanalında oturur vaziyette ölü bulunmuştu! Gizemli olayın sırrı çözüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Su kanalında oturur vaziyette ölü bulunmuştu! Gizemli olayın sırrı çözüldü

İskenderun’da su kanalında ölü bulunan A.S.’nin olayı ile ilgili yapılan soruşturma 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Modernevler mahallesinde bir kişinin su kanalında oturur vaziyette ölü olarak bulunması olayı ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk olunan şahıslardan 1'i tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; Modernevler mahallesinde A.S.'nin su kanalında oturur vaziyette ölmüş olarak bulunduğu olayla ilgili olarak yürütülen çalışmada, A.S.'nin birlikte olay anında uyuşturucu içtikleri tespit edilen Ç.K. ile birlikte U.K. ve C.C.P. adlı 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ç.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Su kanalında oturur vaziyette ölü bulunmuştu! Gizemli olayın sırrı çözüldü

Su kanalında oturur vaziyette ölü bulunmuştu! Gizemli olayın sırrı çözüldü

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