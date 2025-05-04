Su kaybına karşı özel eğitim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı kapsamında kentin su kaynaklarının verimli kullanılması için çalışmalar devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mevsim normallerinden daha kurak geçen kış mevsiminin ardından, yaz sezonu öncesi su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için personele eğitim düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su tüketiminin yüzde 80’ini oluşturan parkların bakımında su kaybının önüne geçilmesi için düzenlenen eğitimde personele modern sulama tekniklerinden su kaçaklarını önlemeye kadar pek çok alanda bilgi verildi.

SAHADA SU DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

Eğitimde personele özellikle geçmiş dönemlerde parklarda yaşanan vahşi sulama örnekleri, yeşil alanlardaki gölleşmeler, tesisat kaçakları, fazla ve gereksiz sulama örnekleri gösterildi. Bilinçsiz ve plansız sulamanın bitki ekosisteminde oluşturacağı zararlara vurgu yapıldı. İzmir’in parklarında başlatılan akıllı sulama sürecine dair bilgilendirmede bulunuldu. Personelin sahada kaçakları önleyebilmesi ve su kaynağını en doğru şekilde kullanımı için yöntemler aktarıldı.

DOĞRU YÖNTEM, DOĞRU MİKTAR, DOĞRU ZAMAN

Eğitimde personele sulamanın önemi hakkında konuşan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik, “Şehrimizin yeşil alanlarının sağlıklı, sürdürülebilir ve estetik olması hayati bir önem teşkil ediyor. Sulama konusu da bu sürecin en kritik halkası. Yaptığımız eğitimle bu kritik halkanın önemine değiniyoruz. Doğru yöntem, doğru miktar ve doğru zamandaki sulamalar, bizim yeşil alanlarımızı etkilediği kadar, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının verimli kullanılması için de önem arz ediyor. Ülkemizi ve dünyamızı tehdit eden bir iklim krizi ortada. Barajlardaki su seviyesi de bunu ortaya koyuyor” dedi.

ÇELİK: “YÜZDE 60 ORANINDA CİDDİ BİR TASARRUF SAĞLADIK”

Parklarda başlatılan akıllı sulama teknolojisi uygulamasının kent geneline yayılacağını söyleyen Halit Çelik, “Cemil Başkanımızın çok hassas olduğu konular iklim ve su krizi. Biz Park ve Bahçeler Dairesi olarak bu doğrultuda Esra ve Işılay Saygın parklarında akıllı sulama sistemini hayata geçirerek yüzde 60 oranında ciddi bir su tasarrufu sağladık. Bu uygulamayı tüm aktif yeşil alanlarımızın geneline yaymayı düşünüyoruz. Bu eğitimlerin de bu açıdan önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAĞLIN: “BİTKİ İÇİN FAYDA ÜRETMEYEN BİR METREKÜP SUYU BOŞA HARCAMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Su tasarrufunun sağlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalara devam eden İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saadet Çağlın, “Mevsim gereği artık periyodik sulamalar da başlayacak. Bizim bitki için fayda üretmeyen bir metreküp suyu boşa harcama lüksümüz yok. Çünkü suyumuz yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su tüketiminin yüzde 80’ini parklar ve bahçeler oluşturuyor. Toplamda 6 milyon tonluk bir tüketim gerçekleştiriyoruz ve bunun 5 milyon tonunu Park ve Bahçeler Dairesi kullanıyor. Burada yapacağımız verimlilik gerçekten hem yeraltı suları için hem ekolojik denge için çok önemli. Bu eğitimlerin ardından sezona daha bilinçli, suyumuzun da bitkilerimizin de kıymetini bilerek başlamış olacağız. Sonucun başarısı, hepimizin başarısı olacak. Çünkü ben bu sene devrim yapacağımıza inanıyorum. Hem alanlarımızı hem de suyumuzu koruyacağız " diye konuştu.