Su kıtlığı kapıda! Uzman isimden korkutan açıklama

Bolu ve Çankırı çevresinde sel riski taşıyan yağışlar beklenirken, Karadeniz sahilleri ve Toroslar boyunca perşembeye kadar sürecek yağışlar ülke genelinde kısa süreli serinlemeye neden olacak. Ancak 10 Ağustos’tan itibaren hava sıcaklıklarının yeniden artması bekleniyor.

Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Köse, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uzun vadeli tahminlerine göre, Ekim ayında yağışların mevsim normallerinin altında kalması, kuraklık riskini ciddi ölçüde artırabileceğini ve su bütçesi yapılmadığı sürece bu riskin büyüyeceğine dikkat çekti. Su yılının başladığı Ekim ayında yeterli yağış alınamazsa, Türkiye’de birçok il ve ilçede su stresi daha da yaygın hale gelebilir.

Ahmet Köse

Ahmet Köse şöyle konuştu:

Bugün Bolu ve Çankırı çevrelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yine Ankara'dakine benzer sel ve taşkın hadiseleri yaşanabilecek boyutta yağışlar var. Hava sıcaklıkları yurt genelinde özellikle ülkemizin kuzey kesimlerinde mevsim normaller civarına geriledi ve yağışla birlikte ferahladık biraz. Ancak hava sıcaklıkları doğu bölgelerimizde halen mevsim normallerin üzerinde seyrediyor. Hafta başından itibaren yağışlar yine Karadeniz sahilleri boyunca ve Torosların göller bölgesi dediğimiz ve Muğla'dan başlayıp Kahramanmaraş'a kadar uzanan hat boyunca Toros dağları eteklerinde yağışlar görülecek hafta boyunca Perşembe gününe kadar. Perşembe günü yağış etkisini biraz daha artıracak. Yine İstanbul başta olmak üzere Ege bölgesi hariç, İzmir çevresi hariç yurdun büyük bölümünde yeni yağışlı bir hava gelecek ve e 3-4 gün yeniden serinleyeceğiz. Sonrasında sıcaklıklar yeniden artacak. 10 Ağustos’tan sonra hava sıcaklıklarının yeniden artacağını tahmin ediyoruz ama 10 Ağustos'a kadar aralıklarla yağış almaya devam edeceğiz.

SUYU DA EN FAZLA TARIMDA TÜKETİYORUZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre neredeyse Karadeniz kıyıları dışında ve Ege hariç olağanüstü kurak geçirdik. Bu da başta orman yangınların riskini artırıyor. Kuraklığı gündeme getiriyor. Birçok il ve ilçemizde su kıtlığı yaşanıyor. Bu da planlamadığımız için başımıza geliyor. Çünkü biz her yıl başında gerek ülke olarak gerekse vatandaşlar olarak aylık ve yıllık bütçeler yaparız. Suyun bütçesini yapmıyoruz. Su az geldiği zaman yani kazancımız az olduğu zaman bunu nasıl kullanacağımızın planlamasını yapmıyoruz. Su bütçesi her yıl Ekim ayında başlar. Ekim ayında bu su bütçesinin yapılması gerekir ve herhangi bir kuraklık olduğu zaman hangi sektörlerden bunun feragat edileceğinin tespiti yapılır. Buna göre tedbir alınması gerekir. Bu konuda da yetkililere uyarı yapıyoruz. Çünkü su bulunan bir şey değil. Suyu en fazla biz tarımda tüketiyoruz. %71 ile %20'sini sanayide tüketiyoruz. %9'unu sadece biz vatandaşlar olarak kullanıyoruz.

EKİM AYINDA YAĞIŞLAR AZ OLUR İSE...

Meteoroloji Genel Müdürünün yine uzun vade 3 aylık tahminlerine baktığımız zaman Ağustos ayı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağışlar mevsim normalleri civarına girecek gibi gözüküyor. Eylül ayına geldiğimiz zaman Eylül ayında yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar geçecek. Yağışlar mevsim normal civarında seyredecek gözüküyor. Ekim ayında ise yine sıcaklıklar mevsim normallerin üzerinde ancak yağışlar ne yazık ki mevsim normallerin altında kalacak gibi tahmin ediliyor. Bu da su yılı başlangıcı olan Ekim ayında yağışlar az olur ise zaten mevcut kuraklığın üzerine bu kuraklık da devam eder ise su kıtlığı ve su stresi birçok ilimize daha yayılacak anlamına geliyor ki şimdiden idarecilerimizin bu tahminler doğrultusunda tedbirli olmasında fayda var.