Rapora göre, su sektörünün enerji tüketimi 2040 yılına kadar iki katına çıkacak. Aynı dönemde enerji sektörünün su talebi de yaklaşık yüzde 60 oranında bir artış yaşayacak.

Küresel su talebinin önümüzdeki 5 yıl içinde arzı yüzde 40 oranında aşması öngörülüyor. Bu durum, hâlihazırda yıl boyunca yeterli suya erişimi sağlayamayan 3,6 milyar insanın arasına milyonlarcasının daha katılması anlamına geliyor.

Euronews'in haberine göre; Avrupa'da, suyun arıtılması ve dağıtımı için kullanılan enerji, sistemdeki sızıntılar ve verimsizlikler nedeniyle büyük ölçüde israf ediliyor. Danfoss CEO’su Kim Fausing’e göre, bu durum yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve jeopolitik açıdan da ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Eğer bu verimsizlikler giderilmezse, 2050 yılına kadar yüksek gelirli ülkelerde GSYH'nin yüzde 8, düşük gelirli ülkelerde ise yüzde 10-15 oranında azalabileceği öngörülüyor. Şimdiye kadar enerji sektörünün su kaynaklı sorunlar nedeniyle karşılaştığı ek maliyetin 9,6 milyar doları bulduğu bildiriliyor.

Özellikle veri merkezlerinin su tüketimi dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yıllık yaklaşık 560 milyar litre su tüketen veri merkezlerinin bu miktarı 2030’a kadar iki katına çıkararak 1200 milyar litreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu da AB'nin 2022'deki toplam tatlı su tüketiminin altı katı anlamına geliyor.