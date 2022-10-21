Yatmadan önce su içtiyseniz bu haberi mutlaka okumalısınız

İnsan vücudunun yüzde 80'i su nayatın tam anlamıyla kaynağı.

İnsan gıda almadan sadece su içerek bile uzun süre hayatta kalabiliyor. Ancak insan sağlığı için önemli bir yere sahip olan suyu doğru vakitlerde tüketmek çok önemli.

Su aynı zamanda kilo vermenize de yardımcı oluyor. Uyku bozukluğu uzmanı ve nörolog doktor Jessica Vensel Rundo, yatmadan önce ne kadar su içtiğinize neden dikkat etmeniz gerektiğini açıkladı.

SU İÇMEYİ NE ZAMAN BIRAKMALI?

Uzmanlar yatma vaktinden iki saat önce su içmeyi bırakmayı öneriyor. Bu sayede, gecenin bir yarısı uykunuzu bölüp tuvalete gitmeniz gerekmiyor. Gece yatmadan önce susadıysanız ya da gecenin bir yarısı susuz kaldığınız için uyandıysanız, su içmenizde bir sakınca yok. O noktada dikkat edilmesi gereken bir bardaktan fazla su tüketmemek ve suyu küçük yudumlar halinde yavaş yavaş içmek.

UYUMADAN HEMEN ÖNCE SU İÇİLMELİ Mİ?

Vücudu susuz bırakmamak büyük önem taşır olsa da iyi bir gece uykusu da oldukça önemli. Gece uykunuzdan uyanıp tuvalete gitmek uykunuzu bölen etkenlerin başında geliyor.Bu noktada uykunuz düzenli olarak bölünüyorsa bazı rutinlerinizi değiştirmenin zamanı gelmiş demek. Dr. Rundo, "Gece uyanmaları uyku düzeninizi bozmaya ve tekrar uykuya dalmada zorluk çekmenize neden olabilir" şeklinde konuşuyor.

Doktor Rundo, uyku yoksunluğu yaşayan kişilerin aynı zamanda bağışıklık sisteminin eskisi kadar güçlü çalışmadığı konusunda da uyarıda bulunuyor.

Sonuç olarak uyku, bağışıklık sisteminden zihinsel sağlığına kadar geniş bir alanla direkt olarak bağlıdır. Yoğun uyku yoksunluğu durumunda şu rahatsızlıklarla karşılaşılıyor: ortaya çıkabilir;

Kilo alımı

Kolesterol seviyesinin yükselmesi

Kanser Hafıza kaybı

Yüksek tansiyon

Enfeksiyonlar

Sık sık idrara çıkmanıza neden olabilecek farklı rahatsızlıklar da mevcuttur. Bu sebeple neden tuvalete çıktığınızı bilmek de önemli. Eğer bir rahatsızlığınız yoksa yatmadan önce su tüketimini azaltmanız öneriliyor.



UYUMADAN ÖNCE SU İÇMEK FAYDALI MI?



Uygun miktarda akşam saatlerinde su içmek vücudunuz için faydalı. Su, vücudun nemli kalmasına yardımcı olmak, eklemlerin iyi çalışmasını desteklemek ve atıkların parlaçanmasını sağlamak gibi çok çeşitli işlevler için gerekli.

Yatmadan hemen önce de su içilmemelidir. Kendinizi susuz hissettiğinizde yatmak istemezsiniz ancak içtiğiniz su ölçüsüne de dikkat etmelisiniz.

VÜCUDU TEMİZLİYOR

Gün ve gece boyunca susuz kalmamak vücudunuzdaki atıkların parçalanmasına ve ter yoluyla toksinlerin atılmasına yardımcı olmakta.

VÜCUT ISISINI DÜZENLİYOR

Yatmadan önce buz küplerini emmeyi ya da ufak yudumlar haline su tüketmeyi denemekte fayda var.

NE ZAMAN SU NE KADAR SU TÜKETİLMELİ?

Gün içinde mutlaka su içilmeli, susuz kalmamalı . Bu kesin! Ancak bu, bir oturuşta bir sürahi su içmemeli. Yatmadan önce tükettiğiniz su miktarına dikkat etmelisiniz. Dr. Rundo, "Günün tüm sıvı alımınızı sağlamak için ideal olan net bir saati yoktur. Onun yerine ün boyunca sürekli olarak tüketmeye özen gösterin ve bunu düzenli bir alışkanlık haline getirin"diye öneriyor