Su samurlarını gören vatandaşın mutluluğu kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

Kırıkkale'de bir vatandaş su samurlarını görünce büyük mutluluk yaşadı. O heyecanlı anları ise kameraya yansıdı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir vatandaş, su kenarındaki yavru su samurlarıyla karşılaşınca heyecan yaşadı. Yavru su samurlarını görüntüleyen vatandaşın heyecanı da kameraya yansıdı.

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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir vatandaş tarafından yavru su samurları görüntülendi. Annelerinden ayrılan sevimli yavrular, cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçen ay çekilen görüntülerde, nesli tehlike altında olan yavru su samurlarının su kenarında dolaştığı görülüyor.

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İlk kez yavru su samuru gören vatandaş, "Aman Allah'ım. Gelin sizin canınızı yerim, ne yapıyorsunuz siz" diyerek duygularını dile getirdi.

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