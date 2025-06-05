Su samuru ve yavrusu güneşlendi! Dicle Nehri'ndeki görüntüler viral oldu

Dicle Nehri’nde yaşayan su samuru ve yavrusu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, su samurlarının güneşlenme anları yer alıyor. Ayrıca, su samurları nesli tehlike altında olan türler arasında biliniyor.

Nesli tükenmekte olan 3 su samuru kameraya yakalandı

SU SAMURLARI

Su samuru (Lutra lutra), memeliler sınıfından, yarı sucul yaşam süren, yüzmeyi çok iyi bilen bir hayvandır.

Genellikle nehir, göl, dere ve sulak alanlarda yaşarlar.

Postları oldukça değerlidir, bu yüzden geçmişte yoğun şekilde avlanmışlardır. Etçil bir türdür; balık, kurbağa, yengeç gibi su canlılarıyla beslenir.

TÜRKİYE'DE SU SAMURLARI



Türkiye’de Trakya, Karadeniz kıyıları, Marmara Bölgesi, Ege kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki nehirler, Göksu Deltası, Kızılırmak, Seyhan, Ceyhan, Dicle ve Fırat gibi büyük akarsularda görülürler.

Su samuru balığı keyifle yerken görüntülendi

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altındadır. Yaşam alanlarının daralması, kirlilik ve yasadışı avcılık en büyük tehditleridir.

Gelen misafiri boş çevirmedi su samurunu elleriyle besledi