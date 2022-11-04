Su sayaçlarını çaldılar

Olay, Malazgirt Mahallesi 2. Çevre yolunda meydana geldi. Sekiz daireli Ferahkent Apartmanı sakinlerinden bazıları sabah kalktıklarında sularının akmadığını fark etti. Komşularının suyunun aktığını öğrenen daire sakinleri vanaları kontrol ettiklerinde gözlerine inanamadı. Binada 3 dairenin su sayaçlarının yerinde olmadığı görüldü.

Hırsız veya hırsızlar tarafından su sayaçlarının sökülerek çalınması üzerine polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)