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Su sayaçlarını çaldılar

 Adıyaman’da bir apartmana giren hırsız veya hırsızlar su sayaçlarını sökerek çaldı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:20
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Su sayaçlarını sökerek çaldılar

Su sayaçlarını çaldılar
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Olay, Malazgirt Mahallesi 2. Çevre yolunda meydana geldi. Sekiz daireli Ferahkent Apartmanı sakinlerinden bazıları sabah kalktıklarında sularının akmadığını fark etti. Komşularının suyunun aktığını öğrenen daire sakinleri vanaları kontrol ettiklerinde gözlerine inanamadı. Binada 3 dairenin su sayaçlarının yerinde olmadığı görüldü.

Hırsız veya hırsızlar tarafından su sayaçlarının sökülerek çalınması üzerine polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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