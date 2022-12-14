14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü İngiliz şarkıcı Adele konseri sırasında itiraf etti: Günde beş kez...

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele konseri sırasında itiraf etti: Günde beş kez...

Canlı performans yapmaktan korktuğu için Las Vegas gösterileri esnasında terapi almaya başladığını söyleyen Adele, eski eşinden boşanırken günde beş kez terapi gördüğünü itiraf etti.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 13:45
Takip Et

Şu sıralar Las Vegas’taki konser serisine devam eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele,, konser sırasında ilginç bir itirafta bulundu.

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele konseri sırasında itiraf etti: Günde beş kez...
+
Aa
-

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, 2019’da oğlunun babası Simon Konecki’den boşanma aşamasında günde beş kez terapi gördüğünü açıkladı. Şu sıralar Las Vegas’taki konser serisine devam eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, bu itirafı konser esnasında yaptı.

Konserden bir kesiti Twitter’da yayınlayan Adele, “Tekrar terapi almaya başladım çünkü birkaç yıl terapi görmemiştim. Başlamam gerekiyordu" dedi.

34 yaşındaki şarkıcı. “Önceden, açıkçası, boşanırken, günde beş terapi seansı alıyordum” itirafında bulundu ve terapiye geri dönmeye karar verdiğini açıkladı.

Şarkıcı ayrıca büyük etkinliklerde performans sergilemenin "onu korkuttuğunu" ve terapistiyle sürekli bunun hakkında konuştuğunu açıkladı.

Kaynak Posta

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
1
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
4
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
5
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
6
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
7
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿TED Üniversitesi akademik personel alacak
﻿TED Üniversitesi akademik personel alacak
﻿TED Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Dişlere zarar veren 5 yiyecek
﻿Dişlere zarar veren 5 yiyecek
﻿Dişlere zarar veren 5 yiyecek
﻿Sahil kırmızı yosunla doldu 
﻿Sahil kırmızı yosunla doldu 
﻿Sahil kırmızı yosunla doldu 
﻿İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak
﻿İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak
﻿İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.