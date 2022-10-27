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Su topunda Türk takımları Avrupa'ya çıkarma yaptı

Su topu branşında Galatasaray ve ENKA, kasım ayında "Challenger Kupası"nın grup müsabakalarında oynayacak.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:25
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Su topunda Galatasaray ve ENKA, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek. Heyecan başlıyor

Su topunda Türk takımları Avrupa'ya çıkarma yaptı
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Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonda bu sezon 11-13 Kasım'da gerçekleşecek grup aşamasında 15 takımın yer alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Slovakya'da gerçekleşecek A Grubu müsabakalarında Vodneho Pola Novaky (Slovakya), Ydraıkos NC ( Yunanistan) Tenerife Echeyde (İspanya) takımlarıyla karşılaşacağı ifade edildi.

ENKA'nın ise Bosna Hersek'te gerçekleşecek C Grubu müsabakalarında Nepobjedivi Invictum (Bosna Hersek), Banja Luka (Bosna Hersek) ve SKP Modri Daraci (Slovakya) takımlarıyla mücadele edeceği aktarıldı.

Grupta ilk 2 sırayı alan takımlarında çeyrek finale yükseleceği kaydedildi.

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