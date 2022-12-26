Şerafettin Tilki gece yarısı bombayı patlattı. Su uyur Tilki uyumaz

Spor medyasının nasıl yozlaştığını BİP makalemde biraz anlatmıştım sizlere.

Bu kez farklı bir pencere açıldı. Ali Şen, Fenerbahçe başkanlığı dönemimde patronaj katındaki ilişkilerini çok iyi kullandı. Bab-ı Ali’de Fenerli olmayan spor müdürü yoktu. Çünkü Şen, devreye girip işi bitiriyordu! Bu bir taktikdi aslında.

Zaman içinde, bu durum farklı boyut kazandı. Başkanlar işi gazetecilerin ekmeği ile oynamaya kadar götürdü. İşten kovdurdukları gazeteciler oldu.

Aziz Yıldırım, Mustafa Günaydın, Yıldırım Demirören, Mahmut Özgener gibi isimler, eleştirileri bu yolu tercih ederek bastırmaya çalıştılar.

Koskoca iş adamları, holdinglerini bırakıp, kulüplerin, federasyonun başına geçtiler. Şan, şöhret, güç! İtibarın kralını o koltuklarda buldular. Yerlerini korumak için de, eleştirenleri susturmak, gerçekleri saklamak yolunda kuralsız davrandılar.

Dediğim gibi; birçok gazetecinin ekmeği ile oynadılar. Ama kimsenin yanına kar kalmadı. Geldikleri gibi gittiler.

Ama gelenlerin de gidenlerden farkı yok maalesef!

Ülkemizde futbolu yönetenler genelde futbol dışından. Çoğu topa bir kez bile vurmuş değil.

Bir futbol adamının büyük şirketleri yönettiğini göremeseniz. Ama işadamları futbolun başındalar.

Futbolumuzun durumu ortada.

TFF başkanı Mehmet Büyükekşi önce Gaziantep'in başkanlığına atandı!

Sonra da şimdiki makama getirildi. Aslında futbol dışında bankacılıktan, dericilik işlerine, ayakkabıdan, yeme içme sektörüne kadar birçok alanda görevler üstlenen biri.

Diğer yanda ise yılların emektar basın mensubu M.Tahir Kum.



Kum uzun yıllar Türkiye Gazetesinde muhabirlik ve yazarlık yaptı. SporX adlı internet portalını yönetti, en çok okunan spor sitesi haline getirdi.

Son olarak Hürriyet’te yazıyordu.

Federasyonda iyi haber kaynakları olan Kum, son dönemde Büyükekşi başkanlığındaki yönetim içinde yaşananları yorumlayan makaleler kaleme aldı.

Ne oldu ise burada oldu. Sen misin, diğer bazı sözde gazeteciler gibi üç maymunu oynamayan der gibi şikayet edildi.

Yine Yıldırım Demirören’e kısmet oldu

İddialara göre Büyükekşi, eski Başkan Yıldırım Demirören’i arayıp, “Yahu bu Tahir, sürekli nasırımıza basıyor. Daha fazla tahammül edecek durumumuz kalmadı” şikayetinde bulunuyor.

Mesaj anında alınıyor. Hürriyet hemen patron talimatıyla Kum’un iş akdini fesih ediyor.

Biliyor musun bu ilk değil. İkinci.

Evet, böylece Demirören iki kez Kum’u işinden etmiş oldu. SporX döneminde, Büyükekşi benzeri şikayet ile görevinden aldırdığı Kum’u, bu kez aynı serzenişler sonrası patronu olduğu gazeteden gönderdi.

Hürriyet sporu uzaktan yöneten Mehmet Aslan, Bodrum’da yaşıyor. Bu da ilk. Gazete merkezi Bağcılar’da, spor müdürü Bodrum’da.

Ohh ne ala!

Olup bitenden de haberi yokmuş(!) Kum, haberi gazetenin insan kaynakları çalışanından almış.

Şimdi böyle bir durumdaki spor medyasının içler açısı haline üzülmemek elde değil.

Nerdeennnn, nereyeee.

Yazık!..

Farklı iddialar da var

Bu olay İle ilgili ortaya atılan farklı iddialar da yok değil.

Atilla Gökçe, Halil Özer, Banu Yelkovan, Ömer Faruk Ünal ve M.Tahir Kum’un aralarında bulunduğu bir kısım gazeteciler TFF'nin danışmanlık kadrosunda gösteriliyorlarmış meğer.

Büyükekşi’nin bazılarını saf dışı bırakması sonrası kılıçları çektikleri ileri sürülüyor.

Diğer yanda ise sporda BİP çetesi lakabı takılanlar, bu isimlerden istemediklerini uzak tutup yeniden devreye girme adına Büyükekşi’ye mobing yaptıkları ileri sürüyor.

Spor medyasının geldiği son durum bu. Bir çürük elma, bir sepeti çürütür ya. İşte öyle. Gel böyle.

Neler neler var.

Zerzevatçı gibi, patates, soğan, domates, pırasa, karnı bahar..

Gizli ve gizemli ortaklık. Ç.S ile F.D. ayrılığı. Beşiktaşlı Yönetici E.K.'nın TRT spor’a kimleri nasıl monte ettirdiği. Kulüp başkanına SMS atan magazin muhabiri B.A.'nıntalepleri… Sırası geldikçe ayrıntılarını isim isim açıkca yazacağım.

Ki; iyi ile kötü ayrılsın.

Gerçekler ortaya çıksın. Temizlik yapılsın. Güneş balçık ile sıvanmasın. Kum, gibi olaylar tekrarlanmasın.

Kum dedik ya.

Hay Allah ya!

Aklıma yine şarkı geldi; iyi mi..

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırakta dolanayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme