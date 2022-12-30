Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir su arzı güvenliğinin sağlanması maksadıyla kısa ve uzun vadeli politikaların ve stratejilerin oluşturulması, su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunması, su ile ilgili yetki ve sorumluluğu olan bütün paydaşların koordinasyon ve iş birliği içinde hareket etmeleri maksadıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile teşkil edilen Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci başkanlığında ve ilgili bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Toplantıda, ülkenin su politikasına yön verecek kararlar alındı.

Değişen iklim şartlarının oluşturduğu etkiye karşı Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından su verimliliğine ilişkin oluşturulan tedbirlerin bütün sektörler tarafından hayata geçirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, bu nedenle her sektörde suyun verimli kullanılmasına bütün sektörler ve kurumlar tarafından destek verilmesi benimsendi.

Havza Yönetim Heyetlerinin etkinliğinin artırılması, havzalarda su arzı güvenliğinin sürdürülebilir olarak sağlanması maksadıyla hazırlanan Havza Ölçekli Yönetim Planlarında yer alan tedbirlerin sorumlu kurum ve kuruluşlarca etkin bir şekilde uygulanması kararlaştırılan toplantıda alınan diğer kararlar ise şöyle:

- İklim değişikliği etkilerinden biri olan taşkın riskinin afete dönüşmemesi içi hazırlanan Taşkın Yönetim Planları kapsamında yer alan altyapı yatırımlarının tamamlanması ile İl Afet Risk Azaltma Planlarında (İRAP) yer alan kırmızı (acil) sel-taşkın eylemlerinin ilgili kurumlarca yatırım ve finansman olarak önceliklendirilmesi yapılacak.

- Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin (TATUM) taşkın tahmini ve erken uyarı koordinasyonu açısından ulusal düzeyde tek merkez olması, merkezin personel yapısının ve sürekliliğinin korunması ve geliştirilmesi, merkez altında Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi (TATUS) ile Taşkın Erken Uyarı Sisteminin (TEUS) entegrasyon içinde çalışması, TATUM tarafından Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) ile entegrasyonu sağlanacak.

- Su Kanunu ve Taşkın Kanunu taslakları hazırlanarak yasalaşması için çalışmalar hızlandırılacak.

- Gediz Havzası'nda yer alan su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması maksadıyla hazırlanan Gediz Havzası Eylem Planı tüm sorumlu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle hayata geçirilecek.

- 6 havzada tamamlanan 11 havzada devam eden Su Tahsis Planları bir an önce tüm havzalarda tamamlanacak.

- Enerji ihtiyacı yönetiminde su kaynaklarının ekosistem esaslı planlar kapsamında yönetilmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

- Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı sağlanacak.