Su zehirlenmesinin bilinmeyen yüzü! Hayat veren su, ölümcül olabilir mi? İşin uzmanları anlatıyor

“Bol su iç, sağlıklı kal” mottosu yıllardır sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Bilimsel araştırmalar ve uzmanlar, aşırı su tüketiminin ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini ortaya koydu. Su zehirlenmesi olarak bilinen bu durum, vücudun su dengesini bozarak hayati tehlikelere yol açabildi.

ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Su zehirlenmesi, tıbbi adıyla hiponatremi, vücuda ihtiyaçtan fazla su alındığında kanındaki sodyum seviyesinin tehlikeli derecede düşmesiyle ortaya çıktı. Bu durum, hücrelerin aşırı suyla şişmesine neden oluyor ve özellikle beyin hücrelerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. Michael F. Picco, “Vücudun su ve elektrolit dengesi hassas bir sistemdir. Aşırı su tüketimi, bu dengeyi bozarak organ fonksiyonlarını tehdit edebilir” dedi.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Journal of Clinical Investigation dergisinde yayımlanan bir çalışma, aşırı su tüketiminin böbreklerin fazla suyu atma kapasitesini zorlayabileceğini gösterdi.

Araştırmaya göre, kısa sürede aşırı miktarda su içmek, böbreklerin sodyum ve diğer elektrolitleri düzenleme yeteneğini aşabilir. Bu durum, özellikle maraton koşucuları gibi uzun süreli fiziksel aktivitelerde bulunan kişilerde sıkça görüldü.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Tamara Hew-Butler, “Su zehirlenmesi, genellikle iyi niyetle aşırı hidrasyon arayışından kaynaklanıyor. Ancak bu, ölümcül sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulundu.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Su zehirlenmesi, özellikle sporcular, diyet yapanlar ve sıcak havalarda aşırı su içmeye özen gösteren bireyler arasında yaygın.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Susan Jebb, “Toplumda suyun her zaman faydalı olduğu yönünde bir algı var. Ancak bireysel ihtiyaçlar farklılık gösterir. Sağlıklı bir yetişkinin günlük su ihtiyacı, kilo, aktivite düzeyi ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişir” dedi.

Ortalama bir yetişkin için önerilen su tüketimi, yaklaşık 2-3 litre arasında değişirken, bu miktar aşırıya kaçtığında ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

BELİRTİLER VE ÖNLEMLER

Su zehirlenmesinin belirtileri arasında baş ağrısı, bulantı, kusma, zihinsel karışıklık ve ileri durumlarda nöbetler yer alıyor.

Uzmanlar, su tüketiminde dengeyi korumanın önemine vurgu yaptı. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Robert H. Shmerling, “Su içmek kadar elektrolit alımına da dikkat etmeliyiz. Spor içecekleri veya tuzlu gıdalar, özellikle yoğun fiziksel aktivitelerde bu dengeyi sağlamaya yardımcı olabilir” önerisinde bulundu.

DENGELİ HİDRASYON ŞART

Uzmanlar, su tüketiminde bireysel ihtiyaçlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı su içmenin sağlıklı bir alışkanlık değil, ciddi bir sağlık riski olabileceği konusunda farkındalık artırdı.

Dr. Hew-Butler, “Susuzluk hissi, vücudun su ihtiyacını belirlemede en iyi rehberdir. Susamadan litrelerce su içmek, fayda yerine zarar getirebilir” diyerek sözlerini tamamladı.