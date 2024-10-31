Sualtı dünyasının yeni gözdesi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sualtı dünyasının yeni gözdesi

Aydın'ın gözde turistik ilçesi Kuşadası, 2016 yılında sualtı dünyasına kazandırılan uçak batığı ile dalış severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kuşadası sahillerinde 19 metre derinlikte yer alan ve dalış meraklıları için etkileyici bir görsel sunan bu batık, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, Kuşadası'nın deniz altı güzelliklerini tanıtmak adına büyük bir katkı sağlayan uçak batığının, sualtı tutkunlarının gözdesi haline geldiğini belirterek, "Yabancı ülkelerden Kuşadası'na yalnızca dalış için gelen misafirlerimiz var. Her gün uçağa dalış yapıyoruz; özellikle sualtı fotoğrafçıları için çok cazip bir nokta" dedi.

Batığın bulunduğu alan, ziyaretçilerin dalış fotoğraflarında Kuşadası'nın tanıtımını yaparak ilçenin yurt dışında da tanınmasına katkı sağlıyor. Bu özel projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Saraçoğlu, uçak batığının Kuşadası'nın sualtı turizmi açısından önemli bir marka değeri oluşturduğuna dikkat çekti.

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