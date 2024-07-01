Suat Kaya imzaya gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Suat Kaya imzaya gidiyor

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden ve son olarak Tuzlaspor'da görev alan Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu.

56 yaşındaki deneyimli teknik adamın, yeni görevine resmiyet kazandırması an meselesi.

Süper Lig hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye çalışan Sakaryaspor, Michel Salgado'nun Suudi Arabistan U15 takımıyla anlaşmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandırmıştı.

Başkan Gökhan İn'in daha önce prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Salgado'nun ayrılığı sonrası, yeşil-siyahlı ekip bu boşluğu doldurmak için kolları sıvadı.

Sakaryaspor'un, Suat Kaya ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tecrübeli teknik direktörün önümüzdeki günlerde Sakarya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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