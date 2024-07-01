Suat Kaya imzaya gidiyor

56 yaşındaki deneyimli teknik adamın, yeni görevine resmiyet kazandırması an meselesi.

Süper Lig hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye çalışan Sakaryaspor, Michel Salgado'nun Suudi Arabistan U15 takımıyla anlaşmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandırmıştı.

Başkan Gökhan İn'in daha önce prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Salgado'nun ayrılığı sonrası, yeşil-siyahlı ekip bu boşluğu doldurmak için kolları sıvadı.

Sakaryaspor'un, Suat Kaya ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tecrübeli teknik direktörün önümüzdeki günlerde Sakarya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.