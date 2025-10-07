Suat Kılıç'tan Bahçeli'ye "Öcalan" tepkisi: Komisyondan çekiliriz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kılıç, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Gerekli görülürse TBMM’deki komisyon İmralı’ya gitmelidir” önerisine ilişkin “Bölgenin terörden arınmasına kimsenin karşı çıktığı yok. Ama bölgeyi terör örgütlerinden terörist faaliyetlerden arındırıcağız derken terörü ve teröristi övmeye, göklere çıkarmaya da gerek yok. Daha önce bölücü başı TBMM’ye gelemez demiştik şimdi de bu öneriye ilişkin TBMM bölücü başının ayağına gidemez diyoruz” dedi.

Kılıç, İmralı'ya gidilmesi durumunda komisyondan çekileceklerini söyledi.

Kılıç, şunları kaydetti:

Enflasyonla mücadele programının başında bulunan Merkez Bankası Başkanı, yüksek enflasyonun sorumlusu olarak, vatandaşın altına olan talebini gösteriyor. Altındaki talep patlamasının, enflasyon nedeniyle paramızın pula dönmesinden kaynaklandığını anlayamıyor. Sayın Şimşek, Sayın Karahan. 1 gram altın 5 bin 300 lirayı aştı, haberiniz var mı? Bununla birlikte bir diğer neden gıda enflasyonu.

“YPG BİTMEDEN PKK BİTMEZ”

Terörle mücadele ve Suriye konusu. Halep’te terör örgütü PKK/YPG ile Suriye rejim güçleri arasında yaşanan çatışmaları endişeyle takip ediyoruz. Uzlaşmaya varıldığı yönündeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Hep söylediğimiz gibi, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki faaliyetleri son bulmadıkça Türkiye’ye yönelik terör tehdidi de son bulmaz. Söyledik, bir daha söylüyoruz: YPG bitmeden PKK bitmez.

“TBMM BÖLÜCÜ BAŞININ AYAĞINA GİDEMEZ”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıç, Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye komisyonu üyelerinin İmralı’ya gitmesinde sakınca görmüyorum” açıklamasına ilişkin soru üzerine “Terörsüz Türkiye heyecanı verici bir proje. Bölgenin terörden arınmasına kimsenin karşı çıktığı yok. Ama bölgeyi terör örgütlerinden terörist faaliyetlerden arındırıcağız derken terörü ve teröristi övmeye, göklere çıkarmaya da gerek yok. yok. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bizim konuya ilişkin görüşlerimizi dile getirmişti. Eğer TBMM’de kurulan komisyon, bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın ayağına giderse Yeniden Refah Partisi komisyondan ayrılmayı gündemine alır. Daha önce bölücübaşı TBMM’ye gelemez demiştik şimdi de bu öneriye ilişkin TBMM bölücübaşının ayağına gidemez diyoruz” yanıtını verdi.

Bahçeli’nin “Beklentim şudur: PKK’nın kurucu önderliği SDG/YPG’ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir” çağrısına ise Kılıç, şöyle yanıt verdi:

“Sayın Bahçeli’nin bu çağrısını biz sürecin başından beri ifade ettik. YPG bitmeden PKK bitmez dedik. Terörist başının çağrısını PKK nasıl dikkate alıyorsa, PKK’nın şubesi olan YPG’de SDG’de dikkate almalıdır. Bu çağrı Suriye’yi kapsar şekilde de yapılmalıdır. SDG hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin güvenliğini tehdit ediyor” dedi.

