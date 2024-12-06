Subaru BRZ tS sürücülerin yeni gözdesi oldu

2024 Subaru BRZ tS, Subaru’nun spor otomobil segmentinde iddialı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Bu model, performansı merkeze alan tasarımı ve sürüş keyfini artıran teknolojik özellikleriyle sürücülere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Hafifliği ve arka çekişli yapısıyla virajlarda üstün bir yol tutuş sağlarken, 2.4 litrelik BOXER motoru ile güç ve dengeyi bir arada sunuyor.

TASARIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Subaru BRZ tS, sportif tasarım unsurlarıyla öne çıkıyor. Siyah tavan, STI logoları ve arka spoyleriyle aerodinamiği destekleyen bir dış görünüm sunuyor. Araç, 228 beygir gücündeki 2.4 litrelik atmosferik motoru ve altı ileri manuel şanzımanıyla sürücülere tam bir kontrol hissi sağlıyor. Ayrıca, Michelin Pilot Sport 4 lastikler ve 18 inçlik alaşım jantlar, yol tutuş performansını artırıyor.

STI tarafından ayarlanan Hitachi amortisörler ve Brembo fren sistemi, aracın dinamik yapısını destekliyor. Bu özellikler, yüksek hızda bile dengeyi korumayı ve ani duruşlarda güvenliği garanti ediyor. İç tasarımda ise Ultrasuede® ve deri döşemeler, sürücü odaklı bir atmosfer yaratıyor.

SÜRÜŞ DENEYİMİ

BRZ tS’nin asıl farkı, zorlu yol koşullarında ortaya çıkıyor. Sierra Nevada’nın kıvrımlı yollarında yapılan testlerde, aracın hassas direksiyon tepkisi ve güçlü fren performansı etkileyici bulundu. Tüm bu özellikler, aracı spor otomobil severler için bir cazibe merkezi haline getiriyor.

Aracın hafifliği, motor performansını en üst düzeye çıkarırken, manuel şanzımanı sayesinde sürüş deneyimi daha da keyifli hale geliyor. Ancak, ses izolasyonunun zayıf olması ve arka koltukların sınırlı kullanımı gibi küçük dezavantajlar da göz önünde bulundurulmalı.

TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK

BRZ tS, Subaru’nun EyeSight sürücü destek teknolojisini manuel şanzımanla sunan ilk modeli. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip uyarısı ve çarpışma önleyici fren sistemi gibi özellikler, güvenliği üst düzeye çıkarıyor. 8 inçlik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonuyla sürüş sırasında kolay bir bağlantı sağlıyor.

FİYAT VE RAKİPLER

36.465 dolar fiyat etiketiyle Subaru BRZ tS, spor otomobil segmentindeki rakiplerine kıyasla ulaşılabilir bir seçenek sunuyor. Toyota GR86 Premium’a göre daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olsa da, sunduğu performans odaklı özelliklerle bu farkı haklı çıkarıyor. Mazda MX-5 Miata gibi rakiplerle karşılaştırıldığında ise daha fazla güç ve sürüş odaklı tasarım avantajına sahip.

2024 Subaru BRZ tS, saf bir sürüş deneyimi sunan, hafif tasarımıyla dikkat çeken bir spor otomobil. Performansı, yol tutuşu ve kullanıcı odaklı teknolojileriyle hem pistte hem de günlük hayatta başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Spor otomobil tutkunları için güçlü bir aday olan BRZ tS, sürüş keyfini ön planda tutan tasarımıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor.