Subaşı ‘Dar Alanda Siyaset’e imza attı

FERİDUN ENGİN / Yeniçağ - Antalya

Hasan Subaşı, ‘’Kitabım Osmanlı’dan Cumhuriyetin ilk yıllarına, oradan da günümüze kadar uzun yıllar idarecilik ve siyaset yapan bir ailenin ferdi olarak kendimi siyasetin içinde bulmamın hikâyesi’’ dedi.

Hasan Subaşı, kitabının gelirinin yaşam mücadelesi veren DMD hastası Ege Maltepe’nin tedavisine katkı olacağının altını çizdi, sözlerini şöyle sürdürdü;

‘’Gençlik, öğretim, meslek, evlilik ve siyasi yaşamıma geniş yer verdiğim ‘Dar Alanya Siyaset’ adlı kitabımda siyasetin zor bir zanaat olduğuna değindim. 50 yıl siyasetin içinde oldum.Kendimi hep demokrasiyle korudum. Antalya Belediye Başkanlığı yaptım dönemde ortak akılla hareket ettim. Projeleri sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip tartışarak, ortak yol bularak hayata geçirdik. Türkiye’de siyaset alanı giderek daraldı. Bu yüzden kitabımın adı ‘Siyasette Dar Alan’ oldu.’’

‘Dar Alanda Siyaset’in hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Hasan Subaşı, ilk imzayı gelirini bağışladığı Ege Maltepe adlı çocuğa hediye ettiği kitabına attı.