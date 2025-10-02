Subaylar Savaşı Liderler Savaşı

Türkiye Cumhuriyeti bugün tarihinin en ağır baskı rejimlerinden birini yaşıyor.

Anayasa hükümlerinin uygulanmadığı, hukukun siyasete kurban edildiği, tek adam anlayışının millet iradesini boğmaya çalıştığı bir dönemdeyiz.

İşte bu şartlarda CHP, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan giderek bir kez daha milletin öncüsü oluyor.

Özgür Özel’in kararlı liderliğiyle CHP, yalnızca bir muhalefet partisi değil, demokrasiyi savunan son kale konumundadır.

Meclis açılışında Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto ederek Genel Kurul’a katılmama kararı, sıradan bir siyasi tavır değil; demokrasiye sahip çıkma kararlılığının ilanıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabesinde özetle der ki;

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!

İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâlini ve Cumhuriyetini kurtarmaktır.”

CHP’nin bu kararı, Atatürk’ün talimatı doğrultusunda bugünün faşist yapısına karşı başlattığı siyasi savaşın ilk adımıdır…

CHP’nin iktidar yürüyüşünün ve demokrasi savaşının yol haritası da budur.

Bu protesto tarihî bir uyarıdır:

Anımsatmak gerekirse;

Kütahya–Eskişehir yenilgisine ramak kala devreye giren Mustafa Kemal Paşa ordusunu Sakarya’nın doğusuna çekti, derledi, toparladı, Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazandı.

Subaylar Savaşı; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluşunun güçlü adımıydı.

Özgür Özel bugün Meclis Genel Kurulu’ndan milletvekillerini çekiyor.

O gün Subaylar Savaşı; Mustafa Kemal şu emriyle yapıldı:

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır”

Özgür Özel “demokratik parlamenter rejim” için bugün Liderler Savaşı savaşı veriyor.

Atatürk’ün izinde; 58 eylem mitingin anlamı şudur:

Hattı müdafaa değil sathı müdafaa...

Devleti demokratikleşme milleti özgürleştirme savaşıdır bu.

Unutulmasın ki; 15 Temmuz gecesi AKP’nin devlette kurduğu paralel yapı FETÖ darbe girişimi başlattığında, TBMM bombalanırken, Meclis’e ilk koşanlar şu CHP’liler oldu:

Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel, Selin Sayek Böke, Bülent Tezcan, Haluk Koç, Mehmet Bekaroğlu, İlhan Cihaner.

Özgür Özel bugün CHP’nin genç ama azimli lideridir.

Erdoğan Marmaris’te, Başbakan Binali Yıldırım ise Kastamonu tünelinde saklanıyordu o saatlerde.

Devlet Bahçeli’nin halka “sokağa çıkmayın” çağrısı ile MHP’liler ise evlerindeydi.

Atatürk der ki;

“Hayat demek, mücadele demektir. Hayatta muvaffakiyet, ancak mücadele ile mümkündür.

Zafer, ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ise, ‘Başaracağım’ diye başlayarak sonunda ‘Başardım’ diyebilenindir.”

Tıpkı Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluşunda olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de CHP milletin ve Meclis’in yanında dimdik durdu.

Bugün ise yeni bir cepheleşme karşısında; Demokrasi için savaşıyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis açılışında Erdoğan’ı protesto ederek Genel Kurul’a girmeme kararını şöyle özetledi:

“Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın saray vesayetini, anayasa ihlallerini meşrulaştırmayacağız.

Meclis milletin evidir, milletin iradesini savunmak için buradayız.

Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasiyi hem meydanlarda hem de Meclis’te savunacaktır.”

Dün Mustafa Kemal önderliğindeki Subaylar Savaşı;

Cumhuriyet’in kurtuluş ve kuruluşunun ilk adımıydı.

Bugün Özgür Özel liderliğinde Liderler Savaşı;

58 direniş mitingi sonunda Meclis’teki ilk adımdır.

