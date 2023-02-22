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Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonrası kent enkaz alanı haline gelirken İnşaat Mühendisleri Odası neredeyse hiç hasar almadı. Şube Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran bunu nasıl sağladıklarını açıkladı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:18
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Şube Başkanı Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası'nın neden yıkılmadığını açıkladı

Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
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Çevresindeki binaların neredeyse tamamı yıkılmasına rağmen Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası neredeyse hiç hasar almadı. Şube Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların sebebini imara açılan alüvyonlu tarım arazilerine yapılan kentleşme olarak değerlendirdi.

‘’TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE YAPILDI, EKSTRA BİR ŞEY YAPMADIK’’

Dalkıran Şube binasının ayakta kalmasını, “Belki kamu kuruluşları içerisinde bir ilktir, hem kendi binasını yapıp hem de kendi projesini denetleyen bir binamız var orada. Yapım süresinde de yapım işlerinde de tamamen proje ve teknik şartnameye uygun şekilde yapıldı. Ekstra bir şey yapmadık aslında. Bir fiil sorumluları vardı, sorumluları işini takip etti. Projemize uygun yaptık. Yani ekstrem bir beton sınıfı, demir getirmedik veya ekstrem bir proje uygulamadık. Tamamen yerinde, o bölgeye uygun bina projesine uygun şekilde yapıldı. Başka ekstra bir durum yok” olarak açıkladı.

‘’ZEMİNE UYGUN OLMAYAN BİNALAR YAPILDI’’

Kahramanmaraş’ta yıkımın çok fazla oluşunu ise, “Kentin şu an ki merkezi, 40-50 yıl önce tarım arazisi. Buralar imara açıldı. Üstelik alüvyonlu zemine uygun olmayan binalar yapıldı. Yıkılanlar bu binalar. Kentin yüksek kesimlerindeki 50 yıllık binalar bile ayakta. Yanlarındaki yeni binalar da öyle. Tek bir neden yok. Bu binalar birden fazla faktör nedeniyle yıkılıyor” şeklinde açıkladı.

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